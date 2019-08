Medford al Herediano: "Si uno irrespeta pensando que sos mejor, pasa ese tipo de cosas"

Fiel a su estilo, con una gorra y con una camisa tipo polo, Hernán Medford, atendió a los medios previo al juego del Real España ante el Vida, en donde se refirió a su poca efectividad en el último toque, además de la eliminación del Herediano y el castigo al Motagua y Olimpia.

"El equipo está bien, cuando vienes de una derrota toma conciencia, las cosas que debes de corregir en lo que hemos estados fallando, estamos generando, ojalá ante Vida seamos efectivos", comenzó diciendo el técnico tico.

También acepta que su equipo está fallando en la definición, pero que han trabajado en ello. "Se trabaja en todo, pero un poco más en eso (efectividad) somos un equipo que juega bien que genera, pero no alcanza solo con eso, hay que meterlas".

Medford no descarta una nueva incorporación. "Mientras no se cierre yo pienso que el 99% este es el equipo, el 1% puede variar de aquí a que se cierre las inscripciones, mientras no se cierren, puede haber una opción".

Sabe que Vida no será fácil y por lo tanto no se pueden confiar. "Siempre se enfrenta a los equipos con respeto, históricamente el Vida siempre ha costado acá en San pedro Sula, vemos a todos los equipos por igual, no hay que ver el color de la camisa, siempre hay once jugadores dentro del campo que están con ganas de ganar".

El tico asegura tener bien estudiado al equipo de La Ceiba, pero no puede decir en qué fallan. "Eso no lo puedo decir, sería avisarle al rival, ni sus virtudes ni sus defectos, obviamente que ya los tenemos estudiados, hay que esperar que los muchachos lo ejecuten dentro del campo".

También se negó a adelantar su once titular y espera anunciarlo hasta que sea la hora correspondiente. "No puedo decirlo, uno siempre guarda sus secretos, si le preguntas al profesor del Vida la alineación, no te la va a decir, sigan bateando con la alineación".

Hernán fue claro y defendió a sus muchachos jóvenes, sabe que no es por eso que anotan poco. "Eso lo tenemos que dejar a un lado, eso no está pasando factura, nada que ver, el equipo tiene un defecto, eso no es por juventud ni por experiencia, eso le puede pasar a cualquier equipo que tal vez no esté tan efectivo frente al marco, no importa el promedio de edad que tenga el equipo".

Afrontarán este partido ante Vida con mucha responsabilidad y con intención de ganar. "Yo siempre que juego un partido me veo en la obligación de ganar, yo soy muy exigente, es fácil decir que no lo estás y quitarse la bronca de encima, yo no soy de esos, contra quien juegue me siento con la obligación de ganar, que pase es otra cosa, esa mentalidad ganadora, contra quien sea".

SOBRE EL HEREDIANO

"Es lamentable, no se esperaba, el fútbol está cambiando con los equipos caribeños, un equipo de Jamaica dio la sorpresa a uno de Costa Rica, siempre hay que respetar al rival, no importa su nombre, si uno irrespeta pensando que sos mejor sin jugar, pasa ese tipo de cosas, esas son las experiencias que se va teniendo en el fútbol, ahora se ha cortado mucho las distancias"

También se refirió al castigo de la Concacaf contra Olimpia y Motagua. "Yo no me meto en eso, eso no es tema mío, a mí hábleme de España, ya con esto tengo mucho, lo que pasa con Olimpia y Motagua no es lo mío, suficiente con lo que ya tengo, ya ganaron sin público, quiere decir que no les afecta".