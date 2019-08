Confirmados días y horas de los juegos de Motagua y Olimpia en la Liga Concacaf

La Concacaf ha hecho oficial los horarios para los partidos de cuartos de final de la Liga de Concacaf donde los equipos hondureños Olimpia y Motagua se encuentran en competencia. Los azules tienen la ventaja de cerrar en casa frente a los caribeños del Waterhouse, mientras que los albos tienen que abrir en casa.

El primer compromiso es el del Motagua que visita Jamaica el miércoles 25 de septiembre para medirse al Waterhouse a las 8.00 de la noche. La vuelta la disputará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y a puerta cerrada según orden de Concacaf, el 2 de octubre.

Por su parte el Olimpia que con categoría despachó anoche al Forge FC de Canadá, le toca abrir en casa frente a los Cremas de Comunicaciones de Guatemala. Este compromiso será en el estadio Olímpico a puerta cerrada jueves 26 de septiembre a las 8.00 de la noche.

La vuelta será complicada para los olimpistas que tienen que visitar la capital chapina para buscar el pase a semifinales el 3 de octubre en el Mateo Flores. Ya hay un antecedente de choques en este año entre estos equipos y fue por la Liga Premier que los guatemaltecos se impusieron por goleada 3-0.

Concacaf también confirmó las fechas de los encuentros de semifinales y están pactados para celebrarse entre el 22 y 24 de octubre los partidos de ida y las vueltas para el 24 y 31 del mismo mes, dejando la gran final para jugarse la ida el 5 y 7 de noviembre y la definición por el título el 26 y 28 de ese mes. Si los catrachos logran avanzar se podría dar una final Olimpia vs Motagua en esta competición.

PARTIDOS DE IDA

Martes 24-09-19 (8.00 pm) Saprissa vs Independiente

Miércoles 25-09-19 (8.00 pm) Waterhouse vs Motagua

Jueves 26-09-19 (6.00 pm) Alianza vs San Carlos

Jueves 26-09-19 (8.00 pm) Olimpia vs Comunicaciones

JUEGOS DE VUELTA

Martes 01-10-19 (8.00 pm) Independiente vs Saprissa

Miércoles 02-10-19 (8.00 pm) Motagua vs Waterhouse

Jueves 03-10-19 (6.00 pm) San Carlos vs Alianza

Jueves 03-10-19 (8.00 pm) Comunicaciones vs Olimpia