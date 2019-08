Osman Madrid alza la voz: "Creemos que no nos merecemos todo esto"

La junta directiva del Olimpia se siente frustrada después de las últimas decisiones de Concacaf que los ha obligado a jugar sin público debido a los actos violentos que se presentaron el pasado 11 de agosto donde un enfrentamiento de barras dejó a cuatro personas muertas y al autobús de Motagua atacado previo al clásico que finalmente se suspendió.

Dichos actos han hecho que el máximo organismo que rige el fútbol del área obligara a los equipos capitalinos a jugar sus encuentros de octavos de final a puerta cerrada en San Pedro Sula, decisión que se extiende para los cuartos de final, según anunció en un comunicado.

Osman Madrid, vicepresidente blanco, lamentó estas situaciones ya que las pérdidas económicas son considerables debido al plantel con el que cuentan.

"Los últimos partidos han sido a puerta cerrada y eso significa perder mucho dinero para un equipo que ha invertido bastante con jugadores a quienes hay que cumplirle su contrato y un cuerpo técnico que trabaja bien, con mucha dedicación, pero que también cuesta dinero", expresó Osman al finalizar el duelo contra el Forge FC.

Aunque sabe que es difícil que este ente se retracte de sus decisiones, considera que "para ellos como Concacaf y sus patrocinadores ver un estadio vacío debe ser complicado, nosotros tenemos que acatar la decisión".

Madrid considera que Olimpia no merecen seguir jugando a puertas cerradas y detalla sus razones.

"Nosotros eramos los organizadores del partido, creemos que no nos merecemos todo esto, dentro del estadio estaba todo controlado y planificado, pero el protocolo del partido no se realizó, ahora es complicado porque cualquiera puede decir me pasó esto y me regreso para cualquier lado, entonces, ¿qué va a pasar?, hay una ventana abierta", dijo.

Y agregó: "Pero lo que queremos es que no vuelva a pasar una cosa como esta, es algo difícil, la gente no se merece esto y debemos unirnos todos para que el fútbol, que es el espectáculo del pueblo pueblo, pueda mejorar y que todos vayan al estadio".

Olimpia jugará de local su primer partido en cuartos de final contra Comunicaciones a las 8:00 de la noche en San Pedro Sula.