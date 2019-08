Jhow Benavídez: "Venimos haciendo énfasis en definición desde que comenzamos con Medford"

Real España continuó sus entrenamientos con la mente puesta en el Vida, próximo rival de los aurinegros por la séptimo jornada del Torneo Apertura 2019. Este partido se disputará en el estadio Morazán a las 7:00 de la noche.

Definidos los árbitros que pitarán en la jornada siete del Apertura 2019

Uno de los principales referentes de la Máquina es el volante Jhow Benavídez, quien externó la manera de practicar bajo el mando de Hernán Medford.

“Sabíamos que el sistema del profe Hernán es así, desde que supe que venía estuve mentalizado en que tenía que cambiar varias cosas, o corremos o no jugamos, ese es su lema. En lo personal me ayuda a desarrollar lo físico”, comenzó diciendo el mediocampista.



En relación al enfrentamiento que sostendrán ante Vida, Benavídez analizó la forma de juego de sus siguientes adversarios.



“Esperamos a un Vida que vendrá a jugar al contragolpe, ese es una de sus filosofías de juego. Ellos tienen jugadores muy rápidos y debemos concretar las jugadas que tengamos”, contó.



Y continuó: “Tanto los delanteros, volantes y defensas hemos tenido oportunidad de anotar, esperamos encontrarnos con el gol y ser más concretos”.





El talentoso futbolista admitió que siempre han trabajado en la definición, algo que no es nuevo en los entrenamientos de Real España.



“Énfasis hemos hecho desde que comenzamos el proceso con el profe Medford, lastimosamente llegamos y no se nos dan las cosas”.



Por último, el 10 de Real España habló un poco de su nueva vida como padre.



“Estamos acostumbrándonos a esta vida, no dejamos dormir mucho a mi hija en el día para dormir bien en la noche y venir al entreno en óptimas condiciones, no se puede llegar desvelado con el profe”, bromeó.



Finalizó diciendo que “la verdad me siento feliz disfrutando de mi novia y mi hija, ver sonreír a mi niña en las mañanas es la motivación para venir a los entrenos”, cerró.