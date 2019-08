Fenafuth anuncia que la Copa Presidente 2019 no se llevará a cabo en este periodo

No habrá Copa Presidente 2019. Así lo confirmó la Fenafuth, quien giró un comunicado donde especifica los motivos por los cuales no se llevará a cabo el campeonato que involucra a las diferentes categorías del fútbol hondureño.

Encuesta: ¿Cómo consideras el castigo de la Concacaf a Olimpia y Motagua de jugar a puertas cerradas?

"La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) hace del conocimiento del público en general y prensa deportiva en particular que el torneo 'Copa Presidente' edición 2019 no se realizará en este periodo.



Lo anterior en virtud que el calendario de competencia del fútbol profesional de Honduras está congestionado por razones de los torneos internacionales, como la Concachampions y Concacaf League; siendo insuficiente el espacio para programar partidos del torneo de copa antes mencionado", inicia la Fenafuth con su notificación.



"A lo anterior debemos agregar que este mismo año nuestra selección nacional deberá competir en la Copa de Naciones, compromisos que tienen mucha importancia en función del ránking de FIFA, razón por la cual se priorizará en las competencias internacionales tanto para clubes como el equipo nacional.



El torneo 'Copa Presidente' tendrá una nueva edición para el año 2020, los motivos que llevaron a la no realización de la actual temporada, con el fin de favorecer al fútbol hondureño en sus competencias internacionales", finaliza el aviso del máximo organismo que rige el balompié nacional.

De esta manera, los equipos que participaban de Liga Mayor y Liga de Ascenso, y que tenían la oportunidad de medirse ante los clubes de la Liga Nacional, deben esperar hasta el próximo año para poder competir con los de Primera División.