Mauricio Dubón revela que creyó que su fichaje por los Gigantes de San Francisco era una estafa

Luego de lograr su primer hit en las Grandes Ligas, el beisbolista hondureño Mauricio Dubón, concedió una entrevista a un medio local donde contó una anécdota cuando recibió la llamada para formar parte de los Gigantes de San Francisco.

Mauricio Dubón registró su primer hit en Grandes Ligas en derrota de los Gigantes



El pelotero catracho confesó que pensó que era algún tipo de estafa y por eso rechazó muchas veces las comunicaciones por teléfono.



"He recibido esas llamadas de estafa, vi un número aleatorio de diferentes lugares y yo solo colgaba. Tenía que ser alguna estafa. Luego me llamaron dos veces y era el gerente de Sacramento que me dijo: 'No estamos aquí para venderte algo, vas a las Grandes Ligas'. No me lo creí en el momento, estaba almorzando con mi familia y la próxima cosa que tuve que hacer fue cancelar la orden, y les dije que nos teníamos que ir. Estaban muy emocionados al respecto", recordó Mauricio Dubón.



Ya has jugado dos partidos en las Mayores, probablemente estás más emocionado de haber sido intercambiado a los Gigantes siendo un aficionado de toda la vida y que estabas jugando en el Triple-A en Sacramento donde creciste, le consultó la periodista.



"Fue genial. En esos dos juegos tuve dos turnos al bate pero ahora se siente como que si estoy en el lugar al que pertenezco. Se siente muy especial y se siente extra especial haciéndolo con los Gigantes. Es algo con lo que sueñas cuando eres un niño y creces."



Continuó diciendo: "Vine aquí cuando tenía 14 o 15 años y la única cosa que conocía fue a los Gigantes, así que es muy especial ahora."





Siendo un gran aficionado del campocorto Brandon Crawford, viendo videos de él, ¿dónde te sientes más cómodo, en la segunda base o en corto?, siguió la comunicadora.



"En donde sea, soy un jugador de béisbol. Donde sea que me pongan lo haré. Como dije, crecí viendo a Crawford, mi hermano y yo estuvimos hablando de eso, de lo loco que sería. Solía verlo a él bateando dobles plays y ahora estaré bateando dobles plays con él, así que es muy especial."