Diego Vázquez: "A Héctor Vargas le mando besos, lo voy a abrazar el domingo"

Motagua se enfrenta a Marathón en la séptima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional, duelo programado para el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa el domingo a las 4:00 de la tarde.

Diego Vázquez, a diferencia de los otros clásicos, los técnico del equipo de Tegucigalpa y San Pedro Sula han querido tener un ambiente previo de paz debido a todos los lamentables hechos que se han dado en partidos anteriores.

"Ya por lo menos la suspensión para jugar con gente está, es un aliciente para un partido y poder ganarlo, Marathón viene bien solo ha empatado un partido, siempre respeto a cualquier rival y también confiando a lo que venimos haciendo nosotros", comenzó diciendo el estratega.

¿Por qué elegir Juticalpa para jugar ante Marathón?

Es una plaza en donde hay mucha gente de Motagua, esa es la principal razón, otra es por los recuerdos positivos cuando jugamos ahí

¿Enfrentar a líder será para mostrar para qué está el bicampeón?

Seguro, es un partido importante así como con todos los grandes, te generan algo diferente para seguir peleando.

¿En qué ha cambiado este Marathón?

Pues se reforzó bien, contrató a Mario Martínez, Yerson Gutiérrez y los demás, está fuerte, hoy en día está primero, pero no está en Concacaf.

¿Rotará el plantel ante Marathón?

Todavía no se, hoy determinaré luego de la práctica, nosotros nunca somo victimas, estar en dos torneos no es lo mismo que competir por uno.

¿Qué opina de los que hablan de los árbitros?

Hablemos de paz, mejor mandemos besos muchachos, a Héctor Vargas le mando besos, lo voy a abrazar el domingo, yo no tengo problema, nos damos amor, siempre las indirecta venían de otros lados, yo solo respondo. Nosotros no generamos nada, todo se da por el tema de barra. Vamos a ver como me levanto ese día.

¿Quién llega como favorito?

Nosotros somos los favoritos

El tema Concacaf

Es una pregunta que hay que hacerle a los directivos de Concacaf para que nos consideren, si vemos todos los partidos que jugamos de local no hubo incidentes, es nuestra cuarta Liga Concacaf, seguramente Motagua enviará una nota especial.

¿Siente que este castigo en muy severo?

Están siendo muy rigurosos, los incidentes fueron afuera del estadio, los duelos son con partidos con equipos extranjeros donde no ha habido problemas.

¿Se le está dando ventaja al rival con esta determinación?

No se si es ventaja, el fútbol es para jugarlo con gente, no es para verlo por tele sino para llegar al estadio.

¿Sería bueno darle una victoria a Motagua por los 91 años?

Venimos de cumplir años estando en los mejores ocho de Centroamérica y de ser bicampeones, estos 91 son fantásticos, seguro queremos más.