Emilio Izaguirre: "Siempre la tienen contra Honduras y no es correcto lo que estamos viviendo"

El experimentado defensor del Motagua Emilio Izaguirre salió al paso y fue muy directo en cuanto al castigo que les impuso la Concacaf de jugar sin público en los cuartos de final ante el Waterhouse de Jamaica.

Esta sanción impuesta por el organismo se da después de los incidentes violentos del pasado 11 de agosto donde un enfrentamiento de barras en las afueras del estadio Nacional dejó como salgo a cuatro personas muertas y consideran que no se puede garantizar la seguridad del equipo adversario y demás involucrados en el espectáculo.

"Es muy drástico, no es correcto para nosotros y el equipo. Como país en ningún partido de Selección ha pasado nada. En México gritan y aquí no puede hacerlo la afición porque siempre multan, siempre la tienen contra Honduras y no es correcto lo que estamos viviendo", cuestionó.

Izaguirre asegura que los directivos de la Concacaf fueron muy exagerados con dicha sanción.

"Se les ha pasado la mano y hasta con la Selección de Honduras. Yo creo que nos miran de menos o no sé, pero pasa alguito. No fue en ningún partido internacional, fue un local, un clásico y no tienen que involucrar eso para los juegos de Concacaf", recordó.

Desde el punto de vista del lateral de los azules, este castigo provoca una ventaja a los jamaicanos.

"Es ventaja para ellos porque nosotros cerramos en casa y sin público, ni en nuestra cancha. Es distinto jugar en el Olímpico, viajar tres horas a estar en Tegucigalpa. Sabemos la cancha, la afición y todo lo que pasa en el Nacional. Ojalá que ahora cambien y si queda ahí, hay que cumplir".

Emilio Izaguirre fue de los jugadores afectados en el clásico capitalino y asegura que ese momento no se olvida.

"Emocionalmente es duro, pero fue más para los familiares por las pérdidas. No nos olvidamos tan fácil, pero ya pasó y esperamos que no vuelvan a suceder"

No entiende por qué la Concacaf determinó el castigo si los incidentes fueron en Liga Nacional. "No fue en ningún partido de Concacaf y esperemos que cambien de opinión. Si es Olimpia y Motagua los que pasamos, que nos respeten y hacer valer la localía".

SOBRE EL DUELO ANTE MARATHÓN

Izaguirre será uno de los ausente en este compromiso al cumplir con la sanción ya que fue expulsado el pasado sábado en Comayagua contra el Vida.

"Sabemos que es un clásico y a todo nos gusta jugarlos. Estos partidos ya vienen con todo extra. Marathón es primero, nosotros cerca y esperemos como locales sacar la ventaja".