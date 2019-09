A Darixon Vuelto lo mandaron a jugar con las reservas de Real España

"Una decisión técnica" sería la causa por la que el delantero de Real España, Darixon Vuelto, fue enviado a disputar el partido de las reservas de la Máquina ante Vida.

El explosivo jugador, quien no ha contado con la participación esperada en el campeonato y debido a eso no se ha hecho presente con goles, no estuvo incluido en la lista de 18 futbolistas convocados por el técnico Hernán Medford para el juego ante los ceibeños por la séptima jornada del Torneo Apertura 2019.



Ante la interrogante al entrenador costarricense sobre el motivo por el que Darixon Vuelto no compitió con el primer equipo, Hernán Medford solo se limitó a responder: "No voy a contestar esas preguntas".



Las reservas de Real España se impusieron 2-0 a Vida pero lo más curioso fue la presencia en el campo de Darixon Vuelto quien es uno de los juveniles con más experiencia en la plantilla de la Máquina que compite en la Liga Nacional de Honduras.