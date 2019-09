Hernán Medford: "Real España ha sido un desastre, punto y aparte"

Después de jugar el partido más malo en el todo el torneo, el entrenador costarricense del Real España, Hernán Medford, ha salido decepcionado este sábado luego de perder 0-2 ante el Vida y ha aceptado que su equipo ha sido "un desastre".

En la rueda de prensa iniciaron consultándole sobre el fallo que tuvo Rony Martínez en el minuto 84 cuando frente al arco el delantero increíblemente no pudo marcar.

"Lo de Rony Martínez no viene al caso, para qué vamos a hablar de Rony cuando estábamos perdiendo 0-2, no podemos tirarle a una sola persona, el problema es el Real España, ha sido un desastre, simplemente eso, no hay excusa.

El otro equipo fue mejor, no jugamos bien, fuimos un desastre y es el peor partido que hemos jugado en todo el torneo y ante eso qué voy a hablar, no hay excusas, no hay nada. La actitud fue mala y cuando hay una situación así no haré drama, no somos los más malos y antes tampoco eramos los mejores, simplemente ha sido un día en el fútbol que le puede pasar a cualquiera".

Siguiendo sobre el tema de Rony, a Medford le consultaron si haría un trabajo especial en la parte sicológica con Martínez debido a que tiene una racha fallando goles, sin embargo el tico se exaltó por la pregunta.

"Ya lo dije y no lo voy a repetir otra vez. Perdió Real España, si me van a preguntar algo diferente háganlo porque ya acepté que fuimos un desastre, pero si me siguen haciendo las mismas preguntas al revés, al derecho, horizontal o vertical, estamos en lo mismo.

Cuando uno acepta la realidad, entonces qué más, fuimos un desastre, el Vida ganó, fue mejor y nosotros un desastre, punto y aparte. No hay que hacer tragedia, pero sí conciencia que a uno le duele porque ya conocen como soy, un ganador, y hay que hablar fuerte con ellos y nada más.

¿Por qué mandar a Darixon Vuelto a jugar en las reservas en un partido como este?, esta fue la pregunta que irritó al DT aurinegro y afirmó que no tiene que darle explicaciones ni al jugador y muchos menos a la prensa.



"¿Que Darixon Vuelto qué? ¿Cuándo jugó con reservas? Te voy a explicar una cosa porque parece que no entendés algo, ¿Patrick Palacios con quién jugó hoy?, pregunto porque llevan estadísticas, ¿con reservas, verdad? ¿Y ha jugado Patrick con primera? Entonces Rea España tiene 28 jugadores y el que queda fuera va para reservas a sumar minutos, entonces no sé a qué viene el caso.

Entonces yo no le puedo dar a usted explicación de por qué un partido va tal jugador a reservas y otro a primera, tenemos una ventaja y es que por la edad de los futbolistas pueden jugar en reservas.

Y les voy a decir esto para aclararlo, el jugador que no juega en primera, va a hacerlo con reservas y no importa el nombre. Yo a mi jugadores no les doy explicaciones, menos se la voy a dar a ustedes.



No podemos comparar a Darixon con Patrick porque tiene más experiencia, le espetó otro periodista.

¿Quién hace las alineaciones? ¿No soy yo? Si Darixon Vuelto es del gusto de ustedes, me vale. Hoy se fue a las reservas y no le voy a dar explicaciones a ustedes ni a Darixon, punto. Los felicito si es del gusto de ustedes y hoy estuvo en reservas y no tengo que darles explicaciones.