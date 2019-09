Hernán Medford responde a periodistas: "Si Darixon Vuelto es gusto de ustedes, me vale"

Visiblemente incómodo con las preguntas de los periodistas que atendieron la conferencia de prensa luego de la derrota de Real España 0-2 ante Vida, el entrenador costarricense Hernán Medford, respondió explícitamente a las interrogantes sobre la no alineación de Darixon Vuelto con el primer equipo.

Hernán Medford: "Real España ha sido un desastre, punto y aparte"

¿Por qué mandar a Darixon Vuelto a jugar en las reservas en un partido como este?, se le consultó.



"¿Que Darixon Vuelto qué? ¿Cuándo jugó con reservas? Te voy a explicar una cosa porque parece que no entendés algo, ¿Patrick Palacios con quién jugó hoy?, pregunto porque llevan estadísticas, ¿con reservas, verdad? ¿Y ha jugado Patrick con primera?, entonces Real España tiene 28 jugadores y el que queda fuera va para reservas a sumar minutos, entonces no sé a qué viene el caso", argumentó.



Continuó diciendo: "Entonces yo no le puedo dar a usted explicación de por qué un partido va tal jugador a reservas y otro a primera, tenemos una ventaja que tenemos jugadores de edad baja que también pueden jugar en reservas."



Ante los cuestionamientos por la decisión de relegar a un futbolista que pese a su juventud cuenta con mucha experiencia en la Primera División, el técnico costarricense respondió así:



"Si Darixon Vuelto es gusto de ustedes, me vale. Hoy se fue a las reservas y no voy a darle explicaciones a usted ni a Darixon Vuelto. Si es gusto de ustedes los felicito, en el fútbol hay gusto de cada quien pero yo soy el técnico, se fue a las reservas y punto."





Las declaraciones del entrenador dejaron entrever que podrían existir problemas en el interior de Real España con algunos jugadores, principalmente el caso de Darixon Vuelto.



"Si es gusto de ustedes, es suyo pero respetémonos los gustos. Yo los felicito que a ustedes les guste mucho Darixon Vuelto pero hoy estuvo en las reservas y puede ser que mañana esté en la reserva. No tengo que dar explicaciones."



Finalizó diciendo: "Son gustos, amigos. Yo soy el que decido, imagínense que tenga que irme por el gusto de ustedes, no se puede señores."