El Tuca Ferretti confirma que fue multado por abandonar conferencia de prensa

Ricardo "Tuca" Ferretti, técnico de Tigres, aceptó que recibió una multa por retirarse de una conferencia de prensa después del partido contra el Atlas.

Ver Tabla de Posiciones de la Liga Mexicana

El estratega se enfadó porque un periodista estaba transmitiendo la rueda de prensa en vivo y abandonó la sala sin dar declaraciones. Asegura que no lo vuelve a repetir.

"Una buena multa, está grueso. La próxima vez contesto sí, no, no sé, tal vez, pero no pago. ¿No hay nadie en vivo?", dijo entre risas.

Los felinos comandados por Ferretti no atraviesan la mejor racha este Apertura 2019 de Liga MX pues ha empatando sus últimos cuatro partidos por el mismo marcador (1-1).

Pese a ello, se ubica quinto en la tabla de posiciones con 13 puntos en ocho jornadas.