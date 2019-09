Maco Mejía vuelve al fútbol a los 44 años: "Regresar es una gran bendición"

Follow @GustavoRocaGOL

Marco Antonio Mejía, oriundo de La Lima, Cortés, pero radicado en la bella Santa Rosa de Copán, vuelve al fútbol profesional a sus 44 años de edad. El mismo jugador le confirmó la noticia a Diario DIEZ.

"Gracias a Dios regreso", comenzó diciendo el exjugador del Platense, club con el que tocó la gloria al coronarse campeón de Liga Nacional en 2001.



'Maco', como se le conoce, regresa a vestirse de corto luego de tres años y medio retirado, y lo hace con la misma camiseta con la que dijo adiós; la de su amado Deportes Savio.



"Viendo la necesidad que tenían de un contención, y de un líder, ellos (directivos) miraros en mí la experiencia que yo tengo y aparte miraron con buenos ojos mi regreso, espero no defraudar a la directiva y a la gente que siempre me apoya", decía el futbolista de los Totoposteros.





Maco Mejía no miente y asegura que la propuesta de su regreso a las canchas le causó sorpresa, pues él no se imaginó con regresar a la profesional. "Me sorprendió la llamada, pero lo mejor es que estoy en forma de jugador todavía. Espero, con un buen rendimiento, sea devuelta esa confianza que me tienen, el equipo necesita de líderes y se abocaron a mí; no anduvimos con mucho para arreglar un contrato, todos saben el cariño que le tengo al Deportes Savio, para mí significa mucho el defender nuevamente este escudo", acota.



Pensar en un hipotético ascenso, para Maco, es muy 'prematuro', pues esto apenas comienza, pero no deja de ver en el horizonte esa posibilidad.

"Al equipo lo veo bien, es ir partido a partido, y hablar de ascenso es muy prematuro pero nadie nos quita el derecho de poder soñar con ello, sabemos que estamos comenzando este nuevo proyecto, el plantel está apto para poder pelear por ello, primeramente tenemos que hacer algo bueno en este torneo Apertura y eso bueno es poder ser campeones y el sueño de ascender sería en el Clausura, siempre tomados de la mano de Dios", explica el limeño.

Maco Mejía regresa al fútbol con 44 años y lo hará con el Deportes Savio.

Sobre su retiro hace tres años...



El futbolista de 44 años, mientras estuvo retirado, atendía un pequeño negocio que abrió en Santa Rosa de Copán, del cual era propietario, pero ahora regresa y se enfoca en el fútbol.

"Me retiré porque pensé que había llegado la oportunidad de retirarse, no lo hice como yo quería, pero me había puesto un stop en ese instante, pero tener la oportunidad de regresar es una gran bendición, espero aprovecharla, devolver esa confianza a la gente que ve en uno algo en la parte futbolística".

Maco Mejía hará su regreso en la Liga de Ascenso con el Deportes Savio, equipo que está en el Grupo B, junto al Real Juventud, Olimpia Occidental, Lepaera FC, Atlético Esperanzano, Atlético Pinares, San Juan y Azacualpa FC.