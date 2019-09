Raúl Cáceres enfurecido por la derrota: "Mis jugadores son timoratos, cobardes"

Raúl Cáceres, entrenador del Real de Minas, salió con bronca tras dejar ir el empate en la parte final del partido ante Olimpia.

"Realmente estoy indignado con el fútbol, con las injusticias del fútbol, dos desconcentraciones, nos hacen dos goles, es increíble, pero me voy a seguir muriendo con esta carrera", fueron sus primeras palabras.

Olimpia sufre en triunfo sobre el Real de Minas y es nuevo líder del Apertura

El profesor Raúl Cáceres cargó con todo contra uno de sus futbolistas y se trata de Gustavo Alvarado, que tiene pasado en el Motagua.

"Mire a Tavo Alvarado con tanto tiempo de jugar y no tiene huevos de meterse al área del Olimpia, esas papadas son maricadas, se le dice 'dale, hacelo, querés ser grande tienes que hacer las cosas como grandes', a Olimpia no se le puede meter a la cancha de uno. Apenas metimos a Kevin que tres o cuatro veces se metió por ahí y ya el equipo cambia la cara, cuando el equipo se atreve, porque a mí no me importa si me van a meter cinco, pero tenemos que buscar la portería contraria. Me indigna porque mis jugadores son timoratos, cobardes, eso es lo que me indigna a mí, en este caso del jugador del que estaba hablando", resaltó Cáceres.

Sobre la mano infantil de Alex Corrales que le regaló un penal al Olimpia, Cáceres también dio su punto de vista.

"Alex Corrales no estaba en los 18 pero como ellos no se preparan para esto porque tienen que estar toda la semana entrenando para prepararse psicológicamente, este es el tema de los muchachos que me alegra que haya pasado, aunque me duela", destacó.

Por último se calmó y agradeció el esfuerzo de sus jugadores, "lo que rescato de mi equipo es que ya perdió el miedo de jugar contra los equipos grandes, abrir al Olimpia no es fácil".