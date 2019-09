Yustin Arboleda anuncia que denunciará por racista al árbitro Jack Rodríguez

Yustin Arboleda, delantero colombiano de Marathón anuncia que denunciará ante las autoridades al árbitro asistente Jack Rodríguez por racismo y discriminación durante el partido que perdieron frente al Motagua en Juticalpa.

“Me molesté un poco porque cuando miré al árbitro Raúl Castro le dije; Raúl ojalá en la noche cuando mires la repetición de la jugada no vayas a estar equivocado porque para mí fue penal”, inicia contando el colombiano. Y luego agrega: “Pero el señor línea (Jack Rodríguez) me dice: No vengas a joder aquí extranjero hijo de la gran p… y eso me incomoda y lo que hace él para curarse en salud es decirle a Raúl Castro que me expulse y no debe de ser así”, denunció Arboleda.

“Públicamente lo voy a denunciar, esta semana haré los trámites para hacerlo porque yo creo que me merezco respeto, vengo a trabajar honradamente, a nadie le he robado un peso, entonces las cosas no tienen que ser así. Si ellos como árbitros se cubren, nosotros como personas tenemos que acudir a otra gente y voy a ir a denunciarlo porque no es la forma en la que debe tratarme”, declaró el colombiano.

El delantero colombiano Yustin Arboleda se molestó y denuncia actos de racismo. Foto M. Salgado

Yustin fue claro y explicó: “Sucedió al final del partido, yo voy a saludar a Raúl Castro con quien tengo buena relación pero él se la da que es más hombre que los demás y no es así, ellos están para impartir justicia pero aunque ellos tenga la potestad para que los respetemos con las tarjetas, también deben respetarnos porque somos seres humanos”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LE PASA

Arboleda fue muy claro: “Creo que es un acto de racismo, es un caso de discriminación y no es la primera vez que me pasa; me sucedió cuando recién llegué a Honduras, no lo denuncié pero esta vez sí lo haré porque ya basta que siempre sea contra Yustin. Voy a poner la denuncia para ver como manejamos esta situación”, explicó Arboleda.

“Yo le voy a reclamar a Raúl que no me debe expulsar porque no le he faltado el respeto. Él cree que yo lo voy a agredir, por más que tenga la cabeza caliente, tampoco soy un animal para ir a golpear a un árbitro, pero las cosas no deben ser así. Hay cosas que se deben de revisar para el bien del fútbol de Honduras”.

Los árbitros salieron custodiados por la policía del estadio de Juticalpa. Fotos M. Salgado

Finalmente explicó: “No sé si con esto se sentará un precedente en Honduras pero ya basta de ataques porque yo no vengo a robarle un peso a nadie aquí, vengo a trabajar honradamente así como hay muchos hondureños trabajando en otros países. Pero sí es un racismo total lo que Jack Rodríguez ha hecho conmigo”.