Acta arbitral revela el motivo por el que Yustin Arboleda fue expulsado en el Motagua-Marathón

El choque entre Motagua y Marathón (1-0) que cerró la séptima jornada del Torneo Apertura 2019 terminó con los ánimos caldeados debido a los reclamos de miembros del cuerpo técnico verdolaga hacia el árbitro Raúl Castro.

Yustin Arboleda se descontrola y acusa a Jack Rodríguez de discriminación racial

Sin embargo, la peor de las situaciones se dio con el delantero de Marathón, Yustin Arboleda, quien fue expulsado tras el pitazo final luego de un incidente con el asistente Jack Rodríguez, ya que según el futbolista fue víctima de discrimaciones raciales y xenofóbicas por parte del línea.

El goleador colombiano alega que "el señor línea (Jack Rodríguez) me dice: No vengas a joder aquí extranjero hijo de la gran p… y eso me incomoda y lo que hace él para curarse en salud es decirle a Raúl Castro que me expulse y no debe de ser así", denunció Arboleda.

No obstante, el acta arbitral que presentó el central Raúl Castro indica que Yustin fue expulsado por vociferar insultos hacia Jack Rodríguez.

Esta es el acta arbitral del juego por la jornada siete entre Motagua y Marathón en Juticalpa.

"EXPULSADOS: 1. #27 Yustin Arboleda por emplear lenguaje insultante contra mi árbitro asistente #1 (Se cagaron y tengan huevos para pitar)", escribió Castro en el documento.

Además añade las razones de la roja contra el preparador de porteros de Marathón, Víctor Coello, quien supuestamente lanzó ofensas hacia los jueces.

"2. Víctor Coello por emplear lenguaje insultante y humillante contra mi árbitro asistente #1. (Sos un árbitro cagón que llorás como mamita siempre que la cagás)".

Quedará a la espera la determinación de la Comisión de Disciplina que tendrá que escuchar las versiones de las dos partes debido a la grave acusación de Yustin Arboleda hacia Jack Rodríguez, para decidir cuáles son las acciones pertinentes.