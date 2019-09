Con un golazo y un felino: Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 7 del torneo Apertura

Seguir a @fredyro19

No fue una jornada espectacular. La séptima, lejos de obligar a Motagua a jugar lejos del Nacional y mostrar que no hay partido fácil tras el sufrido triunfo de Olimpia contra Real de Minas, no fue lo esperado.

En cuanto a la puja por el liderato de goleo, Juan Ramón Mejía (Real de Minas) llegó a ocho goles con su tanto ante Olimpia y supera en tres a Franco Güity de Lobos de la Upnfm (5).

El bombazo de Félix Crisanto frente a Marathón le valió tres puntos a los suyos y fue la cereza en el pastel para el lateral derecho de la Selección de Honduras que jugó un gran partido



Harold Fonseca fue el felino de la fecha al sostener a los leones ante un aguerrido equipo 'minero' y demostró por qué es uno de los mejores metas del balompié catracho.

Motagua no se sintió en Juticalpa... eso fue lo bueno, pues pese a estar alejado de su 'nido', el águila voló en las pampas dejando en claro que tiene muchos adeptos allí.

El berrinche del colombiano de Marathón, Yustin Arboleda y el careo de Pedro Troglio, DT de Olimpia, con el central Said Martínez fue lo malo y lo feo de una semana 7 del campeonato normalita.

Eddie Hernández, con su increíble fallo en el choque ante el Minas, se hizo acreedor del error. Luego de marcar un golazo, el 'cañonero del Aguán' fue incapaz de sentenciar antes el partido.

En definitiva no hubo tantos gestos técnicos o juegos que recordar, lo único significativo es que Olimpia fue el más beneficiado con la caída de Marathón y es el nuevo líder del torneo Apertura 2019-20.