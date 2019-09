¡Capitán de El Salvador se niega al regreso de Fito Zelaya a la Selecta!

Comentarios positivos y negativos ha levantado la nueva convocatoria del delantero Rodolfo Zelaya por la Selección de El Salvador bajo el mando de Carlos de los Cobos.

Tras filtrarse el llamado del 'Fito', jugador que estuvo involucrado en el escándalo de amaños de La Selecta, uno que levantó la voz fue el meta de El Vencedor FC.

Henry Hernández le cerró de forma contundente las puertas de la selección a Rodolfo Zelaya ya que no está a favor del regreso del delantero de Los Ángeles FC.



En declaraciones a Gol de KL, dijo: "Soy de los jugadores a los que les tocó meter el pecho a la hora de acarrear con lo que esto conllevo (tema de amaños). Volver a la selección después de eso fue desgastante. Lo descargaban con los jugadores que quedaron".

Además, Hernándezconsidera que Fito debe pedir perdón a la afición por lo ocurrido en el pasado.





"No estoy de acuerdo con que regrese (Rodolfo Zelaya). Ninguno de ellos ha pedido perdón por lo que hicieron. Hay cosas que uno las tiene que manejar distinto y en este caso Fito lo hizo de mala manera. Cuando uno se equivoca hay que reconocerlo", tiró sin escatimar.



Luego cerró diciendo. "No es a mi a quien le tiene que pedir disculpas. Será a otras personas, él dijo que no volvería mientras estuviera el profesor De los Cobos."

Previo a unirse a sus compañeros, Fito habló y comentó: "Creo aportar mi granito de arena a la selección. Ya hablé con el profesor De los Cobos. Vengo con la disposición de aportar. No soy El Salvador, hay 23 jugadores en la selección".



Lo cierto de todo es que Fito Zelaya ya está con la Selección de El Salvador, que se prepara para enfrentar el 7 y el 10 ante Santa Lucía y República Dominicana por la Liga de Naciones.