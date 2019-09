Los hermanos Meléndez, el nacimiento de una nueva generación en el fútbol hondureño

Por décadas el apellido de los hermanos Palacios (Wilson, Johnny, Milton y Jerry) se instauró en el fútbol hondureño marcando una pauta importante que hizo historia en la Liga Nacional y Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora en el ocaso de su dinastía después de al menos 20 años, ha surgido un nuevo grupo de parientes con signos de su ADN buscando escribir su propia marca en el fútbol catracho desde La Ceiba.

Se trata de los hermanos Carlos Meléndez (defensor central, 21 años), Luis Meléndez (volante mixto, 19 años) y Denis Meléndez (centrocampista, 24 años), actualmente jugadores de la primera plantilla del Vida que disputaron su primer partido juntos el pasado 31 de agosto del 2019 ante Real España en San Pedro Sula.

De ellos, Luis fue el último en debutar recientemente, lo que se traduce para él como un momento icónico.

“Contento, estoy agradecido con Dios y el profesor Fernando Araujo por la oportunidad y confianza que me dio ante un equipo como Real España. Hace mucho tiempo que esperaba algo como esto. Nunca voy a olvidar ese momento”, dijo la perlita de La Suyapa, Luis Meléndez.

La familia Meléndez capturada por el lente de DIEZ durante la entrevista. Foto: Edgar Witty

Fuera de ello es evidente el orgullo de sus padres ante un sueño que habían estado esperando durante mucho tiempo.

“Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de ver a mis hijos en estas instancias profesionalmente, fue un orgullo verlos jugar juntos en la Liga Nacional, es una emoción bonita. El menor (Luis) ya días estaba en las reservas, ahora verlo con sus dos hermanos es un privilegio”, comienza a relatar su padre, Javier Meléndez con ojos de satisfacción.

Y agregó: “Espero que no solo sea eso, espero que sigan poniendo todo su parte para que esto no quede acá”.

En el caso de Carlos y Denis Meléndez iniciaron su carrera futbolística en la escuela de Don Eulogio Palacios, considerado como un padre del fútbol por la importante huella que dejaron sus hijos en equipos de Honduras y del extranjero. Luis también estuvo unos meses hasta que dio el salto a la institución cocotera; el ejemplo de los Palacios es un pasaje que hoy sus padres esperan que se repita en su familia.

Sus padres: Javier Meléndez y Denia Rosales. Foto: Edgar Witty

“Ellos me dicen -dígale que no nos dejaba jugar para que no nos lavara la ropa- y mira ahora quién les lava, yo. Trato de apoyarlos porque sé que es lo que les gusta”, remembra su madre, Denia Rosales.

Sobre su deseo es claro que “espero en Dios que sea igual a los Palacios, usted sabe cómo son de famosos. Unos los admira, yo espero que mis hijos lleguen a eso e inclusive más. Mis hijos estuvieron ahí (Denis Meléndez y Carlos Meléndez). Mi sueño más grande es que lleguen a ser conocidos a nivel mundial y que crezcan lo más que puedan”.

Hoy son los primeros pininos de tres jóvenes envueltos en una pasión que ha unido a la humilde y trabajadora familia Meléndez que buscan escribir su propia historia con pinceles de talento y perseverancia; su apuesta mayor es llegar a la Selección de Honduras y disputar juntos una Copa del Mundo.

“Lo harán siempre con humildad, son buenos hijos y profesionales en su trabajo, eso será su punto de partida para el éxito. Para mí sería satisfactorio verlo en el extranjero y por qué no, en la Bicolor”, cierra su padre tatuado en una sonrisa.

Campeonatos de reserva con el Vida: Carlos Meléndez (2) y Luis Meléndez (3) posan para el lente de DIEZ junto a sus medallas obtenidas.

Sus frases:

"Me siento alegre, ahora somos tres y es una motivación extra. Estoy orgulloso de mi hermano, espero que sigamos dándole esa alegría a nuestros padres y a la gente que nos sigue. Los Palacios fueron grandes jugadores y queremos seguir su ejemplo", Carlos Meléndez.

"Es una bendición de Dios. Nosotros soñamos esto desde niños, así que estamos agradecidos con el profesor (Fernando Araujo) y con todos aquellos que nos han apoyado", Denis Meléndez.

"Los hermanos Palacios fueron ídolos para nosotros, seguimos su ejemplo y ahora queremos llevar en alto nuestro apellido y qué manera de hacerlo juntos superando los obstáculos", Denis Meléndez.

"Siempre había soñado jugar junto a mis hermanos, ahora debo seguir trabajando para que me tomen en cuenta; además quiero sudar la camiseta de la selección nacional", Luis Meléndez.

Palmarés

Carlos Meléndez, graduado de Ciencias y Humanidades

(21 años): 40 juegos

Debutó 28 julio 2018 en el Estadio Yankel. Marathón 0 Vida 0, entrenador: Raúl Sambulá

Dennis Meléndez, graduado de Técnico Industrial en Refrigeranción (24 años): 39 juegos

Debutó con el Victoria: 27 febrero 2016, La Ceiba. Victoria 0 Olimpia 4, entrenador: Horacio Londoño

Luis Meléndez, graduado de Contaduría y Finanzas: 1 juego (90 minutos)

Debutó 31 agosto 2019 en el Estadio Morazán. Real España 0 Vida 2, entrenador: Fernando Araújo