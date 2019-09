Héctor Castellón: "El objetivo primario es meter al Platense entre los primeros cinco"

Héctor Castellón fue presentado este martes como nuevo técnico del Platense. El de Muchilena contó su objetivo con los selacios y el estilo que de juego que implementará.

"Buscaremos la continuación de un trabajo de alguien (Anthony Torres) que la inició, pero que lastimosamente no se le dieron los resultados. No lo vamos a echar por tierra, porque es la base que necesitamos para continuar este proceso", inició contando.

Y agregó: "Pondremos toda nuestra capacidad, conocimientos y experiencia al servicio del Platense para que todos, cada quién en su puesto, podamos lograr el objetivo que busca el club. Hay un buen grupo de jugadores, hay directivos muy motivados, con ganas de ver a este equipo exportando jugadores otra vez y traemos las ganas, la motivación y todo el deseo de contribuir para que estos objetivos se logren".

Ya comienza a pensar en su primer rival; Olimpia

Castellón solo promete trabajo y entrega para sacar al equipo porteño de los últimos lugares. Su mente ya está puesta en su debut ante Olimpia.

"Necesitamos trabajar mucho, rápido conjuntar las ideas y la continuación de este proyecto. Desde hoy comenzar a preparar el partido con Olimpia porque es el próximo rival".

¿Qué le pidió la directiva? Le consultaron y fue claro: "Hasta ahorita no me han pedido nada, solo que trabaje, que para eso nos trajeron. Pero no necesitan hacerlo, a nosotros nos gusta ganar. Los procesos se sostienen con resultados, estamos claros y con lo que tenemos vamos a competir".



El técnico Héctor Castellón en su presentación con Platense. Le acompañará Roy Posas como asistente y preparador de arqueros. Fotos Moisés Valenzuela

El jueves 5 de septiembre cierran las inscripciones por lo que tendrá poco tiempo en caso de necesitar un refuerzo.

"Tenemos una desventaja en eso, llegamos al límite de las inscripciones. Lo que podemos hacer ahorita es potenciar lo que hay trabajando, enseñándoles, juntando ideas y criterios para que crezcan".

Platense para este torneo había comenzado un proyecto con miras al futuro. El cuadro plateado cuenta con un gran números de jóvenes, pese a ello no pierde el objetivo.

"Para este y para cualquier torneo lo decimos; nos gusta ganar. El objetivo primario es meternos entre los primeros cinco. No sé cuál es la plantilla, venía a ver los partidos sin hacer análisis, a ver fútbol como cualquier aficionado. Vamos a evaluarlos para, los que pueden ser para el equipo base y los otros que vayan a competencia interna para que todos crezcamos".

Sobre su estilo de juego

Su llegada al Platense ha generado mucha ilusión en la afición, confía que con trabajo puede cambiar el rumbo del equipo.

"Es un reto importante para nosotros, pero lo tomamos con la seguridad que podemos hacer las cosas bien".

Sobre su estilo de juego, expresa que será con buen trato del balón y ofensivo, el mismo logró implementar en Real Sociedad, Honduras Progreso y Vida entre otros.

"Han visto los equipos que dirijo, el estilo de juego tienen. Me gusta el buen trato de pelota, ir para adelante, que mis clubes juegan cerca del área rival. Aquí no es de mucho misterio, hay que meter goles y que no nos anoten. Entre más lejos esté la pelota del arco nuestro es mejor. Es va a ser mi sentir, es lo que yo he mamado del fútbol mexicano, que es donde me formé. Es lo que he hecho en todos los equipos que yo dirigí", cerró.