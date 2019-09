Jorge Pineda: "Hay que andar una grabadora en el boxer para escuchar a los árbitros"

Jorge Ernesto Pineda, asistente técnico de Marathón, fue muy crítico por la situación que vive el club tras la polémica con el delantero Yustin Arboleda que denunció actos racistas del árbitro Jack Rodríguez en el juego ante Motagua.

Pineda dice que se van a defender, pues no es posible que sigan poniendo el pecho y siendo perjudicados. Revela que hay que usar grabadora para escuchar lo que dicen los árbitros; esto como ejemplo por la denuncia que hizo Arboleda.

Lo que viene en este parón FIFA: "Iniciamos con trabajos por parte del profesor Luis Ayala quien lo preparará en la parte física para que no pierdan ritmo, en ese sentido estar listos, el profe Vargas determinará si haremos amistosos para este fin de semana, con las sanciones que puedan venir el plantel se puede manejar y no afectar al grupo".

Motagua, donde perdieron el invicto: "Definitivamente son esos comentarios los que tenemos, lástima que Motagua solo tuvo el gol y paremos de contar, lo que se hizo fue bueno, hay más cosas positivas, lo que queda es estar tranquilo vamos a pelear el primer lugar y no desesperarnos. Contra Real Sociedad también estar bien y hacer un buen juego".

Yustin Arboleda y los árbitros: "Hay que andar una grabadora en el boxer para enfocarnos en el léxico de los líneas o árbitros, ellos pueden justificar algo que no es real, dos jugadores me han dicho que Jack Rodríguez les estuvo diciendo cosas cuando corría en la línea del campo, eso no tiene que ser así, son situaciones que no deben darse".

¿Persecución? "Justamente cuando nosotros vamos a hacer diferencia ante Olimpia o Motagua nos mandan a Raúl Castro, qué casualidad, si se acuerdan en aquella semifinal ante Real España en el Estadio Olímpico, los últimos minutos. Ahora nos lo mandan a él cuando tenemos una situación importante, como hondureños tenemos que respetarnos y cuando hay alegato de jugadores se tiene que sacar amarilla o roja".

La defensa que tendrá Marathón: "Se está haciendo valer el hecho de presentar algún tipo de denuncia porque nosotros no vamos a estar solo poniendo el pecho y que nos den y nos den... eso no tiene razón de ser y hay que buscar la manera de defendernos. Nosotros vamos a jugar lealmente y lo que buscamos es un buen resultado pero así es bastante complicado".