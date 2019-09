Calendario y horarios: Este jueves arranca la Liga de Naciones de Concacaf 2019

Se acabó la espera. El jueves 5 de septiembre se pone en marcha la Liga de Naciones de Concacaf 2019 con ocho vibrantes partidos. A la 1:00pm (hora hondureña) Dominica recibe a Surinam en el arranque del Grupo 4 de la Liga B.

Así se movieron los centroamericanos en el mercado de verano de Europa

En Liga A, Panamá visita a Bermuda a las 4 de la tarde en el National Stadium en Hamilton. El encuentro marcará el debut oficial del técnico argentino Américo "El Tolo" Gallego.

Siempre el mismo jueves, a las 6:00pm Nicaragua recibirá a San Vicente y Granadinas en duelo correspondiente al Grupo 4 de Liga A. Guatemala, que se ubica en el Grupo 3 de Liga C, recibirá en el Doroteo Guamuch Flores a Anguilla a las 8 de la noche.

En Liga A; México, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos verán acción hasta la fechas FIFA del mes de octubre. Los primeros de cada grupo avanzarán a una instancia final, los últimos descenderán a la Liga B.

En Liga B, los primeros de cada grupo ascenderán a Liga A y los últimos descenderán a Liga C. Solo en Liga C no habrá descenso. Los ganadores de sus grupos subirán a Liga B.

Las primeras dos jornadas de Liga de Naciones Concacaf (Hora de Honduras)

Jueves 5 de septiembre

1:00pm Dominica-Surinam

1:00pm Islas Vírgenes-Islas Caimán

4:00pm Bermuda-Panamá

4:00pm Granada-San Cristóbal

4:00pm Barbados-San Martín

6:00pm Guyana Francesa-Belice

6:00pm Nicaragua-San Vicente y Granadinas

8:00pm Guatemala-Anguilla

Viernes 6 de septiembre

1:00pm Bonaire-Islas Vírgenes

4:00pm Martinica-Trinidad y Tobago

5:00pm Aruba-Guyana

6:00pm Jamaica-Antigua y Barbuda

Sábado 7 de septiembre

1:00pm Montserrat-República Dominicana

3:00pm Guadalupe-Sint Marteen

4:00pm Curazao-Haití

6:00pm Canadá-Cuba

8:00pm El Salvador-Santa Lucía

Domingo 8 de septiembre

1:00pm San Martín-Islas Vírgenes

4:00pm Belice-Granada

4:00pm San Vicente y Granadinas-Dominica

4:00pm Surinam-Nicaragua

5:00pm San Cristóbal y Nieves-Guyana Francesa

5:30pm Islas Caimán-Barbados

7:00pm Panamá-Bermuda

Lunes 9 de septiembre

1:00pm Antigua y Barbuda-Aruba

4:00pm Bahamas-Bonaire

5:0pm Guyana-Jamaica

7:00pm Trinidad y Tobago-Martinica

Martes 10 de septiembre

1:00pm Islas Turcas y Caicos-Guadalupe

2:00pm Montserrat-Santa Lucía

4:00pm Haití-Curazao

4:00pm República Dominicana-El Salvador

5:15pm Cuba-Canadá

7:00pm Puerto Rico-Guatemala