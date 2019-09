Edgar Álvarez cree que el futuro dirá "si fue una decisión acertada o apresurada"

Platense presentó a Héctor Castellón como su nuevo entrenador y, en parte, eso tuvo que ver con la gestión de Edgar Álvarez, gerente deportivo escualo. El 'Mosky' valoró su llegada y se refirió a la posibilidad de incorporar futbolistas antes que cierre el mercado de piernas de la Liga el próximo 5 de septiembre.

"Esperemos que bien, lo importante es que el profe abrazó el proyecto, vamos a continuar con lo que se había iniciado en la pretemporada de potenciar a los jóvenes que teníamos en reservas, acompañados de jugadores de experiencia para hacer ese Platense que aportaba jugadores", comentó Edgar sobre el adiós de Anthony Torres.

Reconoce que Castellón "tendrá su estilo de juego, todo entrenador tiene su manera de juego", pero ante todo dice que "esperamos volvernos fuertes en casa, dejamos escapar puntos importantes" en las siete fechas iniciales del torneo Apertura 2019-20.

No han cortado ningún proceso, aclara: "Se sigue, la idea es siempre la misma, tratar de potenciar a los jóvenes para obtener ingresos a la hora de venderlos". Y prosiguió: "No tuvimos ningún tipo de problema, se llegó a buenos términos; lastimosamente no se dieron los resultados, Anthony siempre tendrá las puertas abiertas en un futuro".

Edgar Álvarez durante la conferencia de prensa y presentación de Héctor Castellón. Foto: Moisés Valenzuela.

No puede aventurarse a decir si estuvo bien separar a 'Chalate': "Veremos en el transcurso de los partidos si fue una decisión acertada o apresurada, lo que si necesitamos es sacar un resultado positivo para darle fuerza al proyecto".

El ex jugador del Roma italiano e ídolo del Tiburón manifestó que el parón por la fecha FIFA de septiembre le ayudará al nuevo estratega porque "no hay partido el fin de semana, así que contará con más días para poder implementar el sistema de juego que quiere y la idea que pretende".

Cerrando desveló que no cierran la posibilidad de fichar algún refuerzo: "Ahora el profe irá al entrenamiento, verá con lo que cuenta y si siente que necesita algún refuerzo nos dirá a nosotros, como junta directiva haremos lo posible antes de que cierre el mercado de fichajes".