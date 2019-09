Anthony Torres a Platense: "No saben el significado de proceso, se apresuraron"

Seguir a @fredyro19

Anthony Torres ya es pasado como timonel de Platense pero en charla con DIEZ brindó sus valoraciones de lo que considera una decisión apresurada al separarlo y darle su puesto al nacional Héctor Castellón.

El 'Chalate' nos recibió en su casa y no se guardó nada... o bueno, casi nada. Estima que le "dieron un equipo sin armas, pero las fabricamos para pelearla", infortunadamente no llegó siquiera al parón de fechas FIFA.

Confiesa no estar molesto con Edgar Álvarez, director deportivo selacio y amigo suyo que lo trajo desde Panamá, pero si le queda "esa espina" de no cumplirle a la afición porteña que tantas alegrías le dio como jugador.

'Chalate' Torres: "Los chicos tienen muchas ganas de brillar y hacer un nombre en Liga Nacional".

¿Qué sensaciones le dejó salir así de Platense?

Lástima lo sucedido, no me dieron en sí la confianza y oportunidad que habían repetido muchas veces de hacer un proceso, pero realmente que para obtener eso hay que tener fe en todo; en el fútbl hay un triángulo: directivos, jugadores y cuerpo técnicos, los tres deben estar pensando, creyendo y teniendo fe en lo que se había dicho.

¿Le molestó cómo se dieron las cosas? ¿Sale molesto Anthony Torres de Platense?

Molesto no estoy porque como siempre se lo digo a los jugadores, a los chicos... yo no tengo miedo, uno sabe de lo que es capaz y uno trabaja, no tengo miedo de venir a mi casa, siempre me siento feliz y no es una cosa que me va a molestar, si me deja la espina porque no me dejaron dar ese paso y tenía la confianza. A los chicos les agradezco la confianza desde que empezamos a trabajar, se comportaron de una manera ejemplara lo que uno quería. Más que molesto, con esa espina.

¿Faltaron a su palabra en Platense?

Creo que sí porque desde que estaba en Panamá me hablaron y me dijeron que le apostara a los chicos, a la cantera, sacaban a los chicos de Imdeport... dijeron el proceso, pero no saben el significado de proceso, se apresuraron y yo creo que si se ponen a ver las cosas que hay, nosotros no eramos el fracaso y el desastre. Creo que ellos en sí no tenían en mente ese proceso.

Edgar Álvarez, un viejo amigo suyo, lo trajo al equipo, ¿qué piensa de él después que este proceso no se respetara?

Con Edgar no tengo ninguna molestia, como se lo dije a él, igualmente voy a ser amigo suyo; cuando estoy dirigiendo sé dónde estoy, entonces le expliqué que no había problema ya que el respaldo que necesita no se lo dan... aunque viene comenzando como director deportivo tiene buenas ideas, pero necesita apoyo para crecer.

'Chalate' Torres vive en Puerto Cortés y estará unos días disfrutando de su familia mientras surgen oportunidades de volver al banquillo, ya sea en su natal Panamá o en Honduras.

¿Falta apoyo en Platense? ¿Siente que no le dieron las armas necesarias para ir a la guerra?

Yo soy de los que me catalogo como el quisiera que le dieran todo. Trato a los jugadores de hacerle saber la realidad, pero uno les hace saber que se puede ser pequeño como institución en la cancha, como equipo grande, es la parte que uno debe pulir. Me dieron un equipo sin armas, pero se las fabricamos para pelearla.

¿Siente que el parón FIFA pudo servirle para amalgamar su idea?

Eso sí te lo digo, lo había manifestado con el profe Duván (Ramírez), Rony (Morales) y (Jorge) Arita, teníamos muchos días para trabajar, le habíamos pedido a Edgar Álvarez un partido para trabajar como que fuera el calendario. Era lo que teníamos planificado.

¿La parte contractual con Platense cómo queda?

Debo reunirme esta semana, hablé con el tesorero y él me dirá el día para conversar todo, en este aspecto me trato de manejar de la mejor manera; hay que seguir luchando, lo que menos hay es vida, entonces tiempo hay mucho y pedimos esa para estar en el tiempo de él.

En abierto diálogo con DIEZ, Anthony Torres habló por primera vez de su separación en Platense y dice que todavía no han arreglado la parte contractual tras su desvinculación.

¿Qué se viene para Anthony Torres, tanto a nivel personal como profesional?

Ahora mismo voy a tratar de estar un ratico con la familia y vamos a ver lo que se pueda presentar ya que estamos con todos los torneos ya empezados, sino regresamos a Panamá para ver qué posibilidades hay, independientemente hay que buscar que la familia esté bien.

¿Qué mensaje le envía a la dirigencia de Platense y a su afición?

A la directiva que realmente, como lo dije a Edgar Álvarez, acá lo que necesitan es planificación y todo lo que abarca para hacer una estructura que le solidez a un cuerpo técnico y jugadores, que fue lo que dejamos cuando estábamos jugando; con la afición disculparme porque tal vez esperaban algo más, se iba buscando ese algo... a esa barra que igual se organiza para seguir al equipo, muchas disculpas y no termina esto, acá lo primordial es la institución.