Cristiano Ronaldo incluyó en su testamento a su novia Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo incluyó a su novia, Georgina Rodríguez, en su testamento según información publicada por el diario ABC de España. El luso viajó a Portugal para modificar el testamento para hacer una repartición de su fortuna.

De acuerdo a la información proporcionada por ABC, el atacante luso viajó a Lisboa para reunirse con sus abogados y modificar su testamento, el cual hasta el momento, sostiene una fortuna por más de 300 millones de euros, cantidad que cada vez va en aumento, dado al ingreso que tiene en sus distintos negocios, patrocinadores y su salario con la Juventus de Turín.

Ver: GEORGINA REVELA EL TRUCO PARA HACER FELIZ A CR7

Fue en 2017 la última vez que el ex jugador del Real Madrid modificó su testamento, donde aún no aparecía el nombre de la modelo, pues si bien ya sostenían una relación, aún no estaba tan consolidada como actualmente.

La modelo Georgina Rodríguez se ha convertido en la mujer más cercana a Cristiano Ronaldo.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo ha decidido poner a su madre, Dolores Aveiro, como la responsable de su fortuna, en dado caso de que el histórico futbolista llegara a perder la vida. Pese a la supuesta mala relación que sostiene con Georgina Rodríguez.

Dentro del testamento se encuentran escritos distintos tipos de nombres, como el de su madre, novia, hijos, hermana, sobrinos, entre otras personas, pues es bien conocida la solidaridad que tiene el atacante portugués.