La deuda pendiente de Messi con Suárez: "Todavía no me ha invitado a un asado"

Luis Suárez fue entrevistado por Sebastián 'pollo' Vignolo y los chicos de Fox Radio Argentina para conocer cómo se encontraba de su lesión, su relación con Messi y el tema Neymar.

El uruguayo respondió a todas las preguntas, incluso, fue consultado sobre los asados que come con el argentino y reveló que nunca lo invitó a uno.



El periodista, Marcelo Benedetto, le preguntó a Suárez sobre ¿Quién de los dos hace mejores asados? a lo que el delantero reveló: "Lo que pasa es que... la verdad todavía no comí un asado invitado por él".





Y explica: "Solo los hace internamente porque no se anima a hacer para más de tres personas. Siempre lo jorobamos y le decimos para cuándo y él dice que no, que no se anima todavía. Me toca a mí hacerlos".



Luis Suárez actualmente se recupera de una lesión que lo ha alejado de la canchas desde la jornada uno de LaLiga ante el Athletic de Bilbao.