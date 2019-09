Ibrahimovic y su reacción tras ser consultado por Boca Juniors y De Rossi   

Otra vez Zlatan Ibrahimovic vuelve al centro de la polémica. En esta ocasión tras ser consultado por un periodista de Boca Juniors y Daniele de Rossi.

Te puede interesar: Ibrahimovic: La última rajada del sueco contra el sistema de la MLS: "Es una basura"



El comunicador se acercó y le pidió hacerle una pregunta fuera de la conferencia de prensa y el sueco accedió de manera gentil.





"Me llamaron de Argentina, del programa Boca de Selección. Ahora De Rossi...", el periodista no había terminado cuando Ibrahimovic lo cortó y le pregunta "¿Quieres una foto o no?". Ante la respuesta negativa, se fue.



Zlatan ni se tomó la molestia de responder sobre el ex equipo de su actual entrenador Guillermo Barros Schelotto.