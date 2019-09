Posponen presentación de Antony Lozano en el Cádiz por muerte del chirigotero Manolo Santander

España amaneció de luto este miércoles no solo con la aparición del cuerpo sin vida de la exmedallista olímpica Blanca Ochoa, si no también con el fallecimiento del chirigotero, Manolo Santander.

Ante ello, equipos como el Cádiz de la segunda división de España que tenían previsto la presentación de sus nuevas incorporaciones, entre ellos el atacante hondureño Antony Lozano, decidieron posponer a este jueves para sumarse al dolor.

“El Cádiz Club de Fútbol se suma al dolor por la pérdida de Manolo Santander y ha decidido suspender la presentación prevista de Choco Lozano y Luismi Quezada. Dicha comparecencia se celebrará el jueves tras la previa de Álvaro Cervera”, publicaron a través de su portal web.

La muerte del autor del Carnaval de Cádiz con casi 40 años de trayectoria en la tablas del Gran Teatro Falla, ha sacudido a sus seguidores y en la ciudad de Cádiz representaba un ser de mucha importancia.

En lo que respecta al delantero, Choco Lozano su debut en su nuevo club podría darse el próximo 06 de septiembre cuando visiten a Racing de Santander.