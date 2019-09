Diego Vázquez sobre posible fichaje de Quioto: “Mientras sea supuesto, es solo un rumor”

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez compareció esta mañana en conferencia de prensa en donde habló de diversos temas entorno al equipo, entre ellos las supuestas pretensiones de Romell Quioto, el calendario que se viene tras las fechas FIFA y las lesiones que ha sacudido la plantilla.

Según había publicado DIEZ, desde los altos mandos de Motagua existe el interés de fichar (calidad de cedido) al atacante que pasa por un mal momento en el Houston Dynamo.

Sin embargo, quien dirige el barco desde el banquillo dejó en vilo las incertidumbres respecto a una posible negociación.

“No quiero hablar de supuestos, mientras sea eso, es solo un rumor. Sé poco del tema, pero es buen jugador. No sé nada, no he hablado del tema”, soltó en primera instancia.

Además, admitió que buscan a un delantero, aunque este debería ser nacional por la plaza de extranjero acumulada.

“Hay poco en el mercado y es difícil porque tiene que ser hondureño, no hay muchas opciones”, dijo.

Ante la reiteración de la prensa deportiva por el caso del exOlimpia, volvió a responder. “Te acabo de decir, cuatro preguntas igual. -Me enojo como Medford que lo tratan mal y se calienta, yo no me enojo, yo me río- “.

Te puede interesar: Motagua sí está interesado en Romell Quioto, pero ve difícil su fichaje

Fuera de ello el Motagua quiere aprovechar el parón de la Liga Nacional para recuperar a cinco de sus jugadores lesionados antes de disputar cuatro fechas consecutivas ante dos equipos iguales que le parece absurdo en el calendario.

“Revisa el calendario de Motagua, vamos a jugador diez veces contra los mismos equipos. En qué lugar -yo no veo que se jueguen cuatro fechas con el mismo equipo-, pero tenemos la gran capacidad de adaptación”, respondió

Y agregó: “Podríamos sacarle ventaja, pero qué pasará después. Tiene que ser equilibrado”.

Finalmente, Diego tradujo el semblante de satisfacción de haberle ganado a Marathón, triunfo valioso por sus aspiraciones de conseguir el liderato y recuperación de la confianza de la plantilla.

“Sacamos el ADN del Motagua bicampeón en todos los aspectos, de agresividad, defensivo, y con la pelota era difícil porque la cancha no estaba en todas las condiciones. Ganamos un partido sumamente importante ante un equipo que le venían marcando pocos goles”.

En los demás “siempre hay margen para mejorar en el fútbol, en todos los partidos es difícil decir que ya llegué a un techo, hay que apostar a la excelencia y tratar de mejorar”.