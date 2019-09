Conoce a Ansu Fati, la nueva estrella en el Barcelona nacida en Guinea-Bisáu

¿El nacimiento de una nueva estrella? Ante el fallido fichaje de Neymar por el Barcelona, la afición culé tiene una razón para emocionarse de cara al futuro con el que muchos ya visualizan será una de las estrellas del futuro.

Se trata de Ansu Fati, un jovencito delantero que debutó el pasado 25 de agosto frente al Betis y al siguiente fin de semana anotó su primer gol recibiendo la bendición del Lionel Messi que al final del partido lo abrazó causando furor en redes sociales.

El nombre completo de este chico es Anssumane, pero todos le dicen Ansu, nació en octubre de 2002 en Guinea-Bisáu, un país del oeste de África.

Sin embargo cuando Fati tenía 6 años se trasladó junto a su familia a la localidad de Herrera en Sevilla, un pueblo de unos 6,200 habitantes, y fue cuando comenzó a jugar fútbol en el equipo D. F. Herrera hasta que, en 2010, se incorporó al Sevilla F. C.

Ansu Fati en Sevilla siempre destacó por su altura sobre los demás niños.

"Era espectacular, nos quedamos asombrados, no sabíamos de dónde había salido, pero estaba claro que sabía jugar: nadie le quitaba el balón", recuerda el coordinador del club local, Joaquín Sánchez, que rápidamente se acercó a preguntarle: «¿Con quién vienes? ¿Dónde vives?".

SU PADRE NO SABÍA LO BUENO QUE ERA

Bori Fati, su padre, revela que no sabía que Ansu jugaba tan bien al fútbol ya que en Guinea-Bisáu solo lo vio un par de veces en la calle.

"No sabía ni que había jugado en Guinea. Suponía que había peloteado en la calle, pero nada más. Él me decía que quería jugar, que le llevara al campo, pero cuando conseguí reagrupar a la familia yo tenía muchas cosas que hacer y no tenía tiempo. Un día llego de trabajar y me encuentro a vecinos y niños en la puerta de mi casa. '¿Tú sabes lo que tienes aquí? Tienes que verlo. Este niño tiene que jugar en el club', me dicen. Y desde entonces no ha parado", revela su padre.

Bori Fati, padre de Ansu, no sabía las cualidades de su hijo ya que por su trabajo no tenía tiempo de verlo.

Cabe destacar que Fati tiene sangre futbolera ya que su padre fue jugador semiprofesional en Benfica de Bissau hasta 1998, cuando su mujer, María de Lourdes Vieira, se quedó embarazada de Braima y él se marchó a Portugal a buscar un sustento para la familia. «Yo sé de dónde venimos, yo sé de dónde venimos.

Ahí trabajó durante cuatro años, pero en el 2001 decidió marcharse a España, trabajó en una obra de construcción de la línea del AVE entre Córdoba y Málaga y en Herrera se instaló para ya no moverse más.

En el pueblo recuerdan cómo, cuando terminaron los trabajos en el tren, Bori Fati se ofreció para todos los empleos posibles, albañil, camarero, basurero, y cómo, por su carácter amable, recibió la ayuda de varios vecinos, relata una nota del diario El Mundo.

En una época estuvo alojado en un inmueble del Ayuntamiento reservado para los maestros foráneos. Tiempos difíciles que terminaron en 2008 cuando empezó a trabajar para Sánchez Gordillo y encontró la estabilidad económica necesaria para reencontrase con toda la familia.

Fue aquí cuando se convirtió en chófer y era quien llevaba al alcalde de Marinaleda, el sindicalista Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), del pueblo al Parlamento de Andalucía en Sevilla.

LLEGÓ ANSU Y TODO CAMBIO

Después que en el pueblo veían el talento de su hijo, un día apareció en la puerta de su casa Pablo Blanco, director de cantera del Sevilla, para ofrecer llevárselo y lo hizo, pero un año después Albert Puig, del Barcelona, y Paco de Gracia, del Real Madrid, llegaron para llevárselo.

"El Madrid me ofreció mejores condiciones, dinero, casa, todo, pero escogí el Barça porque Valdebebas entonces no tenía residencia y no quería que el chico saliera por ahí cada día y se perdiese", admitía Bori Fati quien revela fue una decisión difícil dejar ir a Fati con 9 años.

Con la ayuda del representante Josep María Minguella, su madre pasó muchos meses en la ciudad, pero igualmente costó. "Fue muy duro para él. Si Ansu está ahora donde está es porque, por encima de todo, le gusta el fútbol. Tiene una pasión increíble", comenta Jordi Figueroa, que fue su entrenador en el prebenjamín del Herrera

Ansu Fati ha destacado en todas las categorías donde ha jugado con el FC Barcelona.

Sin embargo en Barcelona las cosas se pusieron difíciles y tuvo que poner un alto de forma obligada cuando en el 2015 jugaba para la categoría Infantil A ya que sufrió una grave lesión de tibia y peroné en su pierna derecha y durante 10 meses estuvo inactivo totalmente.

SU SALTO A LA FAMA

Recientemente el FC Barcelona, al ver toda la proyección de Fati al futuro, el joven futbolista firmó su primer contrato como profesional con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros por los siguientes tres años.

Ya para el pasado 25 de agosto de 2019 se convirtió en el segundo jugador blaugrana más joven, tras Vicenç Martínez Alama, en debutar en la plantilla del primer equipo a los 16 años y 298 días. F

Ansu Fati marcó en El Sadar su primer gol como profesional con 16 años y 304 días.

Fati sustituyó en el minuto 78 a Carles Pérez en el triunfo por 5 a 2 ante el Real Betis de la segunda jornada de Liga.8

Además el 31 de agosto marcó su primer gol como profesional ante el Osasuna en El Sadar, fue de cabeza y se convirtió en el futbolista más joven de toda la historia del Barça en marcar en Primera División, con 16 años y 304 días de edad