Tomás Boy: "No tengo por qué pedirle perdón a Gignac, él me debería ofrecer disculpas a mí"

Seis semanas después de la bronca entre el técnico de Chivas, Tomás Boy, y el delantero de Tigres André-Pierre Gignac, el timonel del Guadalajara aseguró que no tiene por qué disculparse. Al contrario espera que lo haga el goleador francés.

¿Tomás Boy le debe una disculpa a André-Pierre Gignac? Le consultó David Faitelson en entrevista en Fútbol Picante de ESPN y fue contundente. "Para nada, me debe una él a mí. No tengo por qué pedirle perdón. Él me debería ofrecer disculpas a mí",

Y agregó: "Él se equivocó conmigo, ¿para qué se mete conmigo?. Yo estaba hablando con el árbitro y él se fue corriendo contra mí, mentándome la madre. Después en el túnel pasaron cosas, me estaba buscando y me hacía como que me iba a pegar y pobrecito, está grandote pero... Luego me estaba esperando en la zona mixta y yo estaba en el autobús. Si quieres pelear, órale, allí estamos", sentenció.

El incidente entre ambos ocurrió en el juego Chivas-Tigres en la jornada 2 del torneo Apertura de Liga MX, justo cuando Gignac estaba a un gol de igualar al "Jefe Boy" como máximo goleador de los felinos.

En una jugada que Boy alegaba, se acercó Gigac y terminaron con un cruce de palabras.

"Gignac se equivocó conmigo. No entendí cuál es su problema, le duele que le digan que soy mejor que él, lo que no está bien es que se digan cosas que no son. Mi hijo es amigo de varios jugadores de Tigres, y Nahuel Guzmán se lo descontó sin avisar", cerró.