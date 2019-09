En Costa Rica piden que Gustavo Matosas no dirija el amistoso ante Uruguay

Sorpresa y molestia. Eso ha causado en Costa Rica la renuncia del técnico Gustavo Matosas de su cargo al frente de la selección tica.

"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido... Esta decisión no es por dinero, de haber sido por eso no hubiera venido a Costa Rica", dijo en conferencia de prensa el estratega.

Matosas hizo el anuncio tras ser vinculado en México con del Atlético San Luis de la Primera División.

Esto ha desatado la molestia y periodistas y aficionados han pedido que no dirija este viernes el amistoso contra Uruguay en el Estadio Nacional de San José.

El periodista tico Steven Oviedo en su columna en diario La Nación dijo que"es triste que Rodolfo Villalobos (presidente de la Federación) le permita dirigir el juego ante Uruguay" y que "Matosas no le deja nada al fútbol costarricense".

En las redes sociales aficionados y otros profesionales de la comunicación se unieron al clamor de que no dirija dicho encuentro.