Hernán Medford: “Yo no soy conformista, por eso tengo tantos títulos ganados”

El entrenador de Real España, Hernán Medford compareció este jueves en conferencia de prensa en donde habló de diversos temas entorno al desarrollo del equipo en lo que va del Torneo Apertura 2019.

Sobre el último juego traducido en derrota ante el Vida comentó que “todos los partidos son importantes, el último lo perdimos, pero estamos trabajando fuerte”.

Y agregó que “el último partido no lo hicimos bien, estamos con la falta de gol, pero para eso trabajamos todos los días, para ir mejorando”.

En lo demás el timonel respondió a las demás interrogantes de la prensa deportiva en donde dejó en claro que seguirá al mando del equipo para darle seguimiento a la apuesta con jóvenes que tiene la directiva de la máquina. También se refirió al nuevo fichaje de Ronaldo Dinolis.

¿Conoce a Ronaldo Dinolis?

En el fútbol no se sabe, por más que se conozca. Si lo contratamos es porque sabemos quién. Esperamos que se adapte bien al grupo.

¿Quién contrata a los futbolistas de Real España?

Yo soy el que tomo la decisión de contratar a los jugadores, de una vez les voy a informar para que quede claro porque es una pregunta subjetiva. Aquí nadie me impone a nadie, los 28 jugadores que están son escogidos por mí persona, soy un entrenador de 17 años con un carácter que todos conocen y que nunca me han impuesto a un jugador, que quede bien claro.

Resultado accidentando ante Vida:

Sí porque después de venir jugando bien, obviamente fue un accidente y hay que confirmarlo en el próximo partido.

¿Cómo ve al equipo en diciembre?

“No puedo conformarme con segundos lugares, el campeonato es por etapa, no prometo nada, pero la idea es hacer lo mejor posible.

Uno siempre quiere ganar todos los partidos y si no lo hemos hecho es porque no estamos al cien por ciento de lo que yo quería. Hay que mejorar.

Jugar con jóvenes: Una cosa es lo que pienses y otra cosa es lo que sucede y yo soy muy positivo. Siempre espero lo mejor, lo que sucede es otra cosa.

¿Rony Martínez o Ronaldo para el próximo juego?

No puedo hablar de ese tema, es privado. No sé quién va a jugar ya que hasta el lunes vamos a comenzar a trabajar lo táctico. No puedo de un jugador que viene apenas y hay que ir partido a partido.

Proyecto a largo plazo:

Seguimos. La clave de un proceso es el tiempo, yo no tengo ninguna varita mágica para cambiar algo que no ha sucedido durante años. Algunos medios no entienden de fútbol, porque les expliqué desde el inicio y siguen opinando lo contrario. Hay respaldo de la directiva por parte del tiempo.

Yo soy muy exigente y por más proceso que haya tengo que exigirles a los jugadores. El proceso sigue 10 años más y seguiré siendo exigente. Yo no soy conformista -hay que bonito-, perdemos todos los días y yo vengo acá a sonreír y no pasa nada. Por eso tengo tantos títulos ganados, por ser exigente. En un momento llegarán, voy a aguantar el proceso hasta donde haya que aguantarlo.