Medford sobre renuncia de Gustavo Matosas: “Anda asustado porque está aburrido, son mentiras, tiene una oferta de San Luis”

El director técnico costarricense que actualmente dirige al Real España de la primera división de Honduras, no se guardó nada y criticó la decisión del entrenador Gustavo Matosas tras renunciar a la selección de Costa Rica justo antes de iniciar la Liga de Naciones de Concacaf.

En palabras de Medford “yo creo que todos que estamos en esto del fútbol tenemos siempre oportunidades y a él le ha tocado uno de media temporada. A cualquiera le puede salir una oferta mejor que donde estás, pero es la forma de hacerlo, las excusas que pone él”.

Ante ello advirtió que era algo que podía pasar. “Es algo que yo ya había adelantado allá y que tenía razón. -Si hay tantos candidatos cómo van a elegir a un entrenador que no ha dirigido selección-“.

Sin embargo, no guardó espacio para dar lugar a sus justificaciones.

“Supuestamente -entre comillas- anda asustado porque está aburrido porque cada dos veces al mes ve a los jugadores, pero sabemos que es una cortina de humo, son mentiras”.

Y agrega que “al final era más fácil decir que -tengo una oferta donde me ofrecen mejor, es mi trabajo, vivo de esto, de esto depende mi familia y me tengo que hacer a un lado-. Era mejor decir eso que empezar a decir un montón de cosas raras y cosas que no van alrededor de un entrenador, eso es lo que a él le deja mal, las formas”.

Ver: Costa Rica no dejará que Gustavo Matosas dirija ante Uruguay

Por ello reiteró revelando el nombre del posible equipo de su llegada que “el señor se va porque tiene una oferta de San Luis, tal vez tres meses mejor de la que le paga Costa Rica, por eso se va. Mejor hubiese dicho claro, -me voy porque me salió una mejor oferta-”.

“No es que le tuvo miedo, no es que estaba aburrido, simplemente tiene una mejor oferta de México”.

Fuera de ello se le consultó si había recibido alguna llamada de ofrecimiento desde Costa Rica y que si estaría interesado.

Su respuesta fue clara en que “no puedo hablar de lo que no es, esas son hipótesis. En este momento me debo a Real España”, por lo que su continuidad al mando del equipo es un hecho.