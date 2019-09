Medford a Gustavo Matosas: ''Fue una cortina de humo, habló un montón de paja''

Luego de la inesperada renuncia de Gustavo Matosas de la selección de Costa Rica, el entrenador Hernán Medford salió al paso de sus declaraciones y aseguró que fue una total ''falta de respeto'' la manera en la que dimitió a su cargo.

''La situación no es la idónea, sobre por la forma en que se da su salida y ahora dice cosas que no son las correctas'', comenzó diciento el entrenador del Real España para La Nación.

Medford cree que su renuncia es una cortima de humo ante la jugosa oferta que tiene del fútbol mexicano, ya que la prensa de ese azteca lo coloca al mando del Atlético San Luis.

''Él se puso a inventar un montón de excusas... no comprendo porque simplemente no dijo que le salió una mejor oportunidad y se iba. Él quedaba mejor si decía que había un futuro económico por delante, pero no ese montón de paja que habló''.

El Pelícano asegura que antes de la llegada de Matosas, ya lo había advertido por su falta de experiencia en selecciones. ''Recuerdo que son cosas que yo dije cuando se nombró. Yo les mencioné que como técnico era un profesional, pero no es lo mismo una selección que un equipo. No comprendí el proceso cel por qué en la Federación no exigían como requisito haber dirigido una selección... acá no hay tiempo y la presión es otra''.

Hernán comenta que los técnicos extranjeros no funcionan en la selección costarricense y que él único que tiene su admiración es el colombiano Jorge Luis Pinto.

''Dirigir en Costa Rica no es fácil, y el único extranjero que respeto, además de Bora (Milutinović) es a Pinto por todo lo que hizo. Los demás no han hecho nada'', apuntó.