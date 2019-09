Faitelson tras la renuncia de Matosas: "Costa Rica se ha quitado una carga de encima"

Gustavo Matosas dio la noticia ayer tras anunciar su renuncia de la selección de Costa Rica, pero lo que más dio de qué hablar fueron los motivos de la misma.

"Necesito el día a día con los jugadores. Yo vivo el día a día. Eso es lo que más pesó. No es un tema de dónde voy ni económico. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, estoy con los jugadores cada dos meses", apuntó Matosas.

En Costa Rica no ha caído nada bien lo que dijo sobre que se sentía aburrido de dirigir a una selección y sobre ello se ha pronunciado David Faitelson, quien lo conoce bien por la trayectoria del DT argentino en el fútbol mexicano.

Primero, el polémico comentarista mexicano quiso defender al estratega: "Gustavo Matosas tiene todo el derecho de rectificar y buscar la vuelta a un club... Y estoy seguro de que pronto se le quitará el aburrimiento...".

Luego de este mensaje, Faitelson resaltó que Costa Rica se quitó una tremenda carga con la salida de Matosas.

"La selección de Costa Rica se ha quitado 'una carga' de encima. Gustavo Matosas no estaba ni motivado ni ilusionado con los Ticos. Deben encontrar al personaje correcto y comprometido...", aseguró.

La Federación Costarricense de Fútbol ya publicó un comunicado oficial donde exponen que ha sido un total irrespeto lo hecho por Gustavo Matosas y confirmaron que no estará en el juego de mañana ante Uruguay.

Matosas ha sido vinculado para convertirse en entrenador del Atlético San Luis del fúbol mexicano.