Tite cuestiona la polémica renuncia de Gustavo Matosas de la Selección de Costa Rica

El escándalo provocado por la insólita renuncia del técnico uruguayo Gustavo Matosas de la Selección de Costa Rica, ha hecho eco fuera del país centroamericano y muchos han opinado sobre el tema.

El motivo que orilló a Matosas para dejar el puesto al mando de la Tricolor dejó con la "boca abierta" a varios sectores y los comentarios negativos no se han hecho esperar. Uno de los que fue consultado sobre esta situación fue el seleccionador de Brasil, Tite, quien no evitó referirse a este caso.



“Eso va en cada uno. Yo tengo una rutina y ya entiendo cómo trabajar. ¿Me gustaría más tiempo para estar con jugadores?, sí. ¿Me gustaría ayudar a mis jugadores más?, sí. A veces no es lo ideal pero sé cuánto trabajé para tener esta oportunidad y no la dejaría solo porque sí”, indicó Tite este jueves en conferencia de prensa previo al amistoso que Brasil disputará el viernes contra Colombia.



Gustavo Matosas se quejó el pasado miércoles que no se acomodó al ritmo de trabajar con una selección porque necesitaba la presión del día a día, que se aburría mucho como seleccionador y que en muchos momentos se sentía como de vacaciones.

"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. No sabía que era tan duro, me cuesta no tener a los jugadores todos los días, no me siento yo, no siento que estoy haciendo lo mejor de mí. Me siento improductivo realmente, me siento loco", aseguró Matosas al presentar su deserción de Costa Rica.





Ante esa circunstancia, Tite indicó que en una selección hay muchas cosas que él desearía cambiar, pero un técnico debe tener la capacidad para amoldarse a ellas.