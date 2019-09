Esteban Espíndola: un jugador con alma de empresario al que no le gusta el tango

El defensor central argentino de Marathón, Esteban Espíndola, tuvo una charla sin desperdicio alguno con DIEZ en la cual desveló curiosidades de su vida y aspectos que lo caracterizan como persona.

En este ping pong, lo último que dejó el amplio diálogo con el sudamericano ex River Plate, resaltan sus gustos y la admiración que tiene por algunos personajes del fútbol mundial.

¿Casado o soltero?

Soltero.

¿Olimpia o Marathón?

Marathón.

¿Café o mate?

Mate.

¿Argentina o Uruguay?

Argentina.

¿Un ídolo?

Sergio Ramos.

¿Mejor jugador con el que jugó?

David Trezeguet.

¿Una anécdota?

Con él... Fuimos compañeros en River en el año 2013, nos vamos a los dos a préstamo, él a Newell´s y yo a Atlético Rafaela; lo enfrento y después del partido viene, me toca la espalda y me dice: 'Esteban, quiero tu camiseta'. Para mí fue un recuerdo increíble que David Trezeguet, campeón del mundo y ganador de Champions League me pida la camiseta.

¿El mejor jugador que vio en su vida?

Juan Román Riquelme.

¿Viniendo de un riverplatense de corazón?

No hay otro. Argentina no volvió a tener otro jugador como Román.

¿Frío o calor?

¡Calor!

¿Es enamoradizo?

Bastante ja, ja, ja...

¿Un libro?

'Dios es bueno', de Bill Johnson.

¿Una película?

'Diario de una pasión'.

¿Cine, teatro o Netflix?

Cine, sin duda.

¿Seductor o tímido?

Seductor ja, ja, ja.

¿Fruta?

La sandía y las lichas de segundas.

¿Un arte?

Ninguno en particular.

¿Tegucigalpa o San Pedro Sula?

San Pedro Sula.

¿De no ser jugador qué sería?

Me imagino que me hubiera volcado al lado empresarial, me gustan las conexiones y todo ese mundo. Bastante.

¿Música preferida?

Escucho de todo, pero me gusta mucha salsa, muchísimo más que el tango que es de mi tierra pero no lo escucho.

¿Un color?

Azul.

¿Barcelona o Real Madrid?

Madrid. ¡Hala Madrid!

¿Messi o Maradona?

Dos épocas diferentes, dos cosas diferentes, pero Messi.