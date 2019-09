Troglio tras fichaje de Maradona por Gimnasia: "Tenés a Dios en casa, mi familia está alborotada"

Pedro Troglio se ha enterado de la noticia sobre al incorporación de Diego Maradona al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata al banquillo de su antiguo equipo.

'El único que podía levantar el ánimo de la gente y de los jugadores era Diego, los jugadores y la afición estaba caída y con esto volvió a vivir la gente, tener a Diego en club como Gimnástica es fantástico, lamentablemente uno no está cerca para ir a ver el primer entrenamiento porque va a ser un espectáculo, será hermoso, ojalá transmita todo lo que él tiene, es un iluminado, es una gran movida y que pueda sacar adelante al club, la gente adora a su club y a Diego, es la combinación perfecta', comenzó diciendo Troglio, técnico del Olimpia de Honduras.

También comentó sobre el estilo de juego y la forma de motivar a sus jugadores. 'Yo lo único que sé es que transmite algo distinto a una persona normal, en este momento Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta, era la movida justa, no había alguien que genere todo lo que hizo, me alegra que haya llegado a nuestro club'.

Troglio agradece todo el cariño que le tiene la afición del Gimnasia, pero cree que no merece comparación con lo que es Maradona. 'No es lo mismo, yo con todo respeto jugué en el club, la gente me quiere y todo, pero esto es otra cosa, tenés a Dios en casa, los que amamos el fútbol y a Maradona verlo en Gimnasia, ya mi familia está alborotada para ir el domingo, no les importa si juego yo, van a ir a ver la presentación de Diego, ojalá salga bien para el bien de los dos, me gustaría estar ahí, lo seguiré desde acá'.

Pedro también defendió a Diego sobre los que no creen en su trabajo. 'Los detractores que existen ni saben lo que es trabajar en el fútbol por que nunca han pateado una pelota, algunos trabajan con la boca o con su imagen, Diego no necesita otra cosa que pararse y que lo vean, yo a lo mejor necesito pararme en la cancha y trabajar como loco porque no transmito nada, en cambio él y el jugador lo ve y ya está'.