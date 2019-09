Ruso Egveni Kavaev buscará pelear desde Honduras la Bota de Oro con Real de Minas

Arropado con sus compañeros y de buen ánimo, afirmó sentirse en su presentación como nuevo delantero del Real de Minas el ruso Egveni Kavaev, quien a su vez no dudó en recordar cuando compitió con el astro Cristiano Ronaldo por la Bota de Oro 2014.

Leer más: Así juega Evgeny Kabaev, el nuevo fichaje ruso del Real de Minas

"Me siento bien, llegué ayer a Honduras, un viaje largo pero estoy listo para entrenar", manifestó en un perfecto inglés el futbolista nacido en la ex Unión Soviética.

Sabe poco del país aunque sí "ocupe tiempo para buscar información, vi dos o tres partidos del equipo y me di cuenta que en Honduras puedo hacer cosas interesantes". De paso afirmó que físicamente "me siento bien, he entrenado, necesito uno o dos partidos para ponerme en mejores condiciones".

Hace un mes dejó de tener actividad en Estonia con FCI Levadia, pero se estuvo entrenando de forma diferenciada y "por supuesto" que pondrá de su parte y si le toca jugar la otra semana "estoy listo, me voy a ir preparando poco a poco para estar bien".

¿Cómo se dio su llegada a Honduras? "Ellos llamaron a mi agente y su presidente (Gerardo Martínez) dijo que era un buen equipo, con cosas buenas, es un buen reto para mí", valoró con ilusión el corpulento ariete.

Cristiano Ronaldo, pasatiempos y clima catracho...

Una de las preguntas que resultaba imposible dejar de hacerle a Kavaev fue el ya lejano 2014 en que con sus 36 goles presionó a la estrella de Juventus, el portugués Cristiano Ronaldo, en la pugna por la Bota de Oro.

"Por supuesto que lo recuerdo, fue hace cuatro años, cómo olvidarlo, necesito repetirlo, probablemente aquí", avisa sin atisbo de duda y con gran confianza.

Sobre sus pasatiempos y el venir a un país tan alejado del suyo, Egveni dijo que"me gusta escuchar música, caminar, leer algún libro en internet" es lo que le gusta hacer como buen europeo.

En torno al país catracho cuenta que "hablé con mi agente, él me dijo cosas positivas sobre su gente; en internet vi muchas cosas buenas, su gente es buena y te ayuda", apuntó.

No promete cantidad específica de goles: "No lo sé, trataré de dar el máximo, anotar, si es posible, en todos los partidos", indicó, añadiendo que el calor no le preocupa porque "yo jugué antes" en estas circunstancias y "tuve experiencia en Indonesia que es tan caliente como aquí... también jugué en Bahrein", lanzó.

En el club 'minero' ya ha tenido contacto con el oriundo de San Cristóbal y Nieves, Julani Archibald y el colombiano, Sebastián Colón: "Hablé con Archibald, otro jugador colombiano, son buenos chicos, desde que vine a Honduras han sido buenos conmigo y me han ayudado".

Despidiéndose, Egveni Kavaev compartió algunas palabras en su lengua natal, sorprendiendo con la frase 'Реал де Минас чемпион' (Real de Minas campeón).