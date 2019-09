Reconocido periodista deja ESPN porque no le permiten relatar desde los estadios

El periodista puertorriqueño Alvaro Martín dejará de relatar la NBA y NFL para la cadena ESPN en Latinoamerica.

La noticia se dio a conocer cuando uno de sus seguidores se refirió a su salida y Martín no lo desmintió, revelando los motivos por los que dejará su cargo.

Según cuenta el periodista deportivo, la cadena estadounidense quería que él relatara los partidos desde un estudio y no en cada uno de los estadios, un flagelo que golpea a muchos comunicadores en todo el mundo.

''Relataré partidos de NFL desde estadios y no desde una cabina con una pantalla de TV. Interactuaré con jugadores y entrenadores de NFL. La NFL hay que cubrirla donde se juega, no de lugares remoto'', fue la respuesta de Martín a uno de los usuarios.

Su compañero de dupla, el reportero Carlos Morales, no dio más detalles de su marcha. ''No me toca a mí abundar en el asunto, pero sí, lamentablemente es cierto''.

Alvaro Martín añadió que ''la gran mayoria de transmisiones de la NFL, sin importar la cadena, se relatan/analizan desde una cabina con una pantalla de TV lejos del estadio o en otro pais. La NFL hay que cubrirla desde el estadio. Los que lo hagan tendran una enorme ventaja''.

El puertorriqueño laboró para ESPN por 28 años y cubrió 20 finales de la NBA, 21 Super Bowls, Series Mundiales, finales de la Copa Stanley y la Copa América en 1992 y 1995.