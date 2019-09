Evgeni Kabaev: La verdadera y dura razón por la que el ruso llegó al fútbol de Honduras

La prensa de Estonia ha hecho eco de una información seria acerca del delantero ruso del Real de Minas Evgeni Kabaev.

Resulta que el europeo y exdelantero del FCI Levadia fue expulsado de Estonia por 'exceso de velocidad' y recibió un duro y ejemplar castigo al ser expulsado del país.

La expulsión de Kabaev no solamente fue de Estonia, sino que de todos los países que conforman la región 'Schengen'. También revocó su visa e impuso una prohibición de entrada a esos países por un año.

Ese drástico castigo llevó al agente del fútbolista Sergi Roca traerlo a Honduras por estar con casi todos los mercados cerrados, como bien lo aclara a DIEZ. "Europa no se puede. No hay trabajo en Asia, en Sudamérica todo estaba ya muy avanzado en la competición y para llevarlo a cualquier otro lado prefiero un sitio de mi confianza, como Honduras", declaró.

El atacante ruso jugó antes en Finlandia, Estonia, Indonesia y por supuesto, en Rusia.

Un castigo serio por ser reincidente



"El 29 de julio, un agente de la estación de policía de Narva detuvo un automóvil Volkswagen conducido por un residente ruso de 31 años en el kilómetro 196 de Tallinn-Narva Road. El auto excedió el límite de velocidad en al menos 140 kilómetros por hora", relata el medio estonio Soccernet.ee.



"En la corte, el hombre dijo que lamentaba haberse apresurado ya que iría de viaje a Rusia con su familia. Le pedimos que pensara que otras personas de la carretera querían llegar a sus familias, vivos y bien", dijo Dmitri Narolin, el investigador principal de la estación de policía de Narva.

Según la Policía, no era primera vez que el futbolista, que disputó la Bota de Oro en el 2015 con Cristiano Ronaldo, excedía los límites de velocidad, por lo que el castigo impuesto fue derivado por ello.



Según Narolin, Evgeni Kabaev había sido multado antes dos veces por exceso de velocidad. "Como las sanciones impuestas no han tenido el efecto esperado en su comportamiento, solicité el arresto en la corte y decidimos que su estadía en el país no es del interés de otros residentes de Estonia", agregó el oficial de policía.



El tribunal condenó a Kabaev a dos días de prisión. Además, la Policía y la Guardia de Fronteras revocaron la visa Schengen de Kabaev, aplicaron una prohibición de entrada a los países Schengen durante un año por lo que el ruso fue expulsado y así decidió aventurarse al mercado hondureño.

Evgeni Kabaev debutó con el Real de Minas con triplete.

