John Paul Suazo, nuevo jugador de la UPNFM: ''No me sentí tomado en cuenta en Olimpia''

Después de un paso para el olvido con la camisa del Olimpia, el jugador John Paul Suazo, fue presentado este lunes como refuerzo de los lobos de la UPNFM, donde militará cedido por los próximos dos torneos.

Así es la hermosa futbolista de Motagua que es novia de John Paul Suazo

En su presentación con el conjunto universitario, Suazo aseguró que pidió la salida del club blanco ante la falta de oportunidad. "Yo estaba entrenando normalmente en el Olimpia, pero necesitaba continuidad y le dije a Osman (Madrid) que me diera la oportunidad de préstamo. Gracias a Dios estoy en UPNFM".

Y aseguró que: "Vengo con tanta ilusión de hacer bien las cosas, empezar de nuevo y espero aportarle mucho al equipo. Yo hice normal la pretemporada con el Olimpia y estoy bien para hacer bien las cosas".

Suazo recordó que al llegar al Olimpia tenía muchos esperanzas de triunfar. "Llegué con bastante ilusión, pero nunca sabe lo que puede suceder en la vida, me sucedió que en el primer partido me lesioné y me ha costado recuperarme, pero gracias a Dios estoy bien".

Pero pese al esfuerzo que hizo, nunca pudo entrar en los planes del timonel argentino, Pedro Troglio. "Yo trabajé al máximo para estar en el once o entre los 18, pero no se pudo y por eso le pedí una oportunidad a Osman para salir a préstamo".

Además indicó que ''estuve a punto de agarrar lista y me dijeron que estaba trabajando bien, pero me sentí no tomado en cuenta y tengo siete meses de no jugar. Por eso les dije que me prestaran para tener continuidad".

Cuando se le consultó si era un error haber salido del Marathón, John Paul aseguró que ''para mí no fue ningún error, tenía la ilusión de ir al Olimpia y hacer bien las cosas, salir afuera, pero nunca es tarde para hacer las cosas y tener éxito en la vida".

Ya vestido con la camisa del cuadro universitario, Suazo espera tener un gran rendimiento. "Este equipo es excelente, unido. Siempre lo he respetado mucho porque siempre han estado entre los grandes y espero que siempre sea así y podamos tener una gran campaña", finalizó.