Pedro Troglio explica la salida de John Paul Suazo y adelanta el 11 ante Platense

Olimpia se alista para recibir este miércoles al Platense en Comayagua en duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2019. Pedro Troglio asegura que ya conoce la idea de Héctor Castellón, quien debutará al frente del Tiburón.

"Esto es fútbol, las ideologías se estudian. Hemos visto a Castellón dirigiendo al equipo anterior y más o menos conocemos como para a sus equipos. Hemos trabajado y potenciado más nuestra idea, estamos tratando de hacer jugar a todos para que se sientan importantes, por ahora está saliendo bien y ojalá nos dure", indicó.

El técnico merengue no vaciló en dar su once titular para el encuentro contra los selacios. Las única duda es en ataque, si Jorge Benguché no juega con la Selección de Honduras ante Chile, arrancaría de inicio.

"En cuanto al equipo solo tengo que analizar. Ya sé que Benguché y Alvarado juegan esta noche (con Honduras). Analizaremos a quién convocar. Pero (Edrick) Menjivar, (Bryan) Beckeles, (Jonathan) Ferrari, (Johnny) Leverón, (Elmer) Güity, Geman Mejía, Deiby Flores, (Matías) Garrido, (Júnior) Lacayo, (Cristian) Maidana y si Benguché no juega pues él. Si lo hace entonces poner a Bengston o Eddie Hernández".



Pedro Troglio ya tiene su once titular para enfrentar este miércoles al Platense y solo tiene una duda en ataque. Fotos Ronald Aceituno

Olimpia llega al encuentro como líder de la tabla y de forma invicta. Esto último no es algo que le quite el sueño a Troglio.

'El invicto es una estadística nada más y estas se rompen. Ojalá pudiera creer que voy a quedarme en Honduras por muchos años y no voy a perder ningún partido, pero sería imposible. En el fútbol se gana, se pierde o se empata. Lo bueno sería ganar mucho porque tendrías mas posibilidades de ser campeón. Pero cuando te toque perder te puedas levantar, eso es vital. Este equipo me demuestra cada día que tiene personalidad. No me quita el sueño el invicto, me preocupa llegar al final del torneo peleando las tres competencias".

Habla de la salida de John Paul Suazo

La UPNFM presentó este lunes al lateral derecho John Paul Suazo, quien llega a préstamo procedente del Albo. Pedro Troglio explicó los motivos de su partida.

"En esa posición teníamos a Beckeles, (Maylor) Núñez y otros jugadores. Nos pareció una locura tener a Paul allí sin jugar, era mejor que se fuera a sumar minutos", cerró.