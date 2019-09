Denovan Torres sobre el primer lugar: “El objetivo es recuperarlo”

Denovan Torres, arquero de Marathón habló del juego que tendrán ante Real Sociedad este miércoles en el estadio San Jorge de Olanchito a la 7:00 de la noche.

“Vamos con la mentalidad de traer los tres puntos y seguir escalando en la tabla”, comenzó diciendo Torrres.

Denovan agregó que no deben confiarse de Real Sociedad “Sabemos que equipo es Real Sociedad, hemos visto por donde hacerles daños, no ha venido bien pero no hay que confiarse”

Competencia

“Siempre es bueno tener a grandes porteros para una mejor competencia, eso nos ayuda para no relajarnos

Primero lugar

“Ese es el objetivo de recuperarlo, lo primero es sumar los tres puntos ante Real Sociedad y luego pensar en el liderato”

Cambio de estadio

“Muy bueno nos hará bien porque en Olanchito la cancha es mejor que la de Tocoa”

Los verdes marchan en la segunda posición de la tabla del Apertura con 16 unidades.