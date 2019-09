Mauro Reyes tras la goleada de Real Sociedad: “Hay jugadores que no tienen la calidad del rival”

Real Sociedad sigue penando en el Torneo Apertura 2019 y poco a poco se hunde más en el sótano de la Liga Nacional de Honduras. Luego de ocho jornadas no ha podido celebrar un triunfo y ha perdido seis de sus encuentros.

¡Marathón aplastó a Real Sociedad y es líder solitario del Torneo Apertura 2019!

La paliza 2-5 recibida ante Marathón en el estadio San Jorge de Olanchito dejó otra vez en evidencia los flagelos que tiene el equipo dirigido por Mauro Reyes, quien no se escondió y brindó declaraciones a los medios de comunicación al final del juego.

SOBRE MARATHÓN



"Un equipo como el nuestro tiene que apostar a eso, anotar primero sobre cuando está de local, sobre todo cuando reconocemos que Marathón tiene un equipazo."

Y siguió: “Hay que reconocer que Marathón hizo las cosas mejor que nosotros en términos generales. Nos enfrentamos a un gran equipo."





¿RENUNCIARÁ?



“Mire… siempre me hacen la misma pregunta, esa pregunta se la tienen que hacer al presidente. Este es un proceso y muchos de los jugadores que han venido no están al cien por ciento”.

Continuó diciendo: “Yo cada partido hablo con el presidente, ellos conocen y supervisan mi trabajo, pero a veces depende de la calidad y hay jugadores que no tienen la calidad del rival y eso nos hace daño. Ante un equipo grande como Marathón no se pueden desaprovechar las oportunidades”.

WILSON PALACIOS



“El partido al final no estaba para Wilson (Palacios), estábamos corriendo demasiado. Entonces apostamos a otro tipo de características”.



YA PIENSA EN EL PRÓXIMO PARTIDO



“En el fútbol hay que darle vuelta inmediatamente, hay que hablar de los problemas y errores que se cometieron. El equipo va a un partido muy importante ante Real de Minas y no se puede perder. A pesar de lo que hoy pasó, hicimos cosas buenas”.



FALTA DE GOL



"No hemos alcanzado esa contundencia que nos permita manejar los juegos con más tranquilidad. Cuando se fallan los goles que hoy fallamos y se les da ventaja a un equipo como Marathón, usted no puede hacer nada.