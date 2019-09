Gustavo Reggi: "Me voy triste, adolorido y con bronca porque perdimos"

Después de una racha sin conocer la derrota, el Olimpia de Pedro Troglio perdió 2-1 ante el Platense en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde fue dirigida por Gustavo, asistente del león.

Tras finalizar el duelo, Reggi, mano derecha de Troglio, confesó su dolor por la derrota.

"La verdad que duele perder el invicto, estar en la punta. En el primer tiempo ellos en dos contras estuvieron finos y nos pudieron convertir. A nosotros nos costó, tuvimos ocasiones en el primer tiempo y segundo, pero cuando no se está fino y cuesta que el balón entre, pasan estas cosas y te vas con las manos vacías".

Pero fue claro sobre la manera que se perdió el juego. "La situación que tapa el arquero, las que pegan en el palo, son reales del partido y mucho no puedo opinar de eso y fue lo que pasó y vimos. Ellos se llevan los tres puntos que nosotros venimos a buscar y nos vamos con las manos vacías".







Desde el punto de vista del asistente del Olimpia, esta derrota no se debe a un cambio en el trabajo. "Trabajamos siempre de la misma manera y jugar igual, pero no todos los juegos son iguales. Encontramos un equipo que uso su táctica y es difícil explicar cuando tenes varias ocasiones y no las podes convertir. El día que estemos finos vamos a tener más tranquilidad los 90 minutos".

En cuanto al análisis del juego.

"Quizás mañana uno lo analiza de otra manera. Si te puedo decir que por las ocasiones que nosotros tuvimos que pudimos haber empatado el partido y después había que ver los mintió que quedan. Lo positivo es que el equipo lo intentó hasta el último minuto. Cada vez pusimos un equipo ofensivo para buscar el empate y contento de ver que los jugadores tienen esa garra de revertir la situación".

Al final reconoció que la derrota le causó molestia. "Estoy contento con la actitud de los jugadores en el segundo tiempo que fueron a buscar el empate. Me voy dolorido, triste y con bronca porque perdíamos. Estamos en un equipo grande y tenemos la obligación de ganar y nos vamos sin los tres puntos", finalizó.