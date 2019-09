Jack Rodríguez aclara situación con la Comisión de Disciplina: "Ya todo está arreglado"

Este jueves en las oficina de la Liga Nacional se llevó a cabo el careo entre Jack Rodríguez y Yustin Arboleda tras el incidente en el partido que Motagua le ganó 1-0 a Marathón en el Juan Ramón Brevé de Juticalpa y ambos fueron protagonistas de un altercado al término del duelo.

Yustin Arboleda y Jack Rodríguez se carean frente a la Comisión de Disciplina



El árbitro asistente Jack Rodríguez no quería dar declaraciones pero fue abordado por los periodistas que cubrían la fuente, y ante las preguntas contestó:



"Ya está todo arreglado, por el bien del futbol, todo está aclarado, lo que hubo fue tergiversación de la situación", comentó Jack.



Sobre lo que presentó en contra del espigado delantero del Marathón, Rodríguez añadió que "no fueron pruebas, lo que traje son algunos documentos como parte del procedimiento y de una audiencia para aclarar si hay duda, estoy desde 2011 en Liga Nacional y es primera vez que estoy en algo así".



Además comentó que se estrechó la mano con el atacante colombiano al finalizar la reunión con la Comisión de Disciplina.



"Simplemente hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lado. No hay resentimiento, todos somos amigos en el fútbol".





Por último aseguró que desconoce si podría existir algún castigo en consonancia con la suspensión que le impusieron a Yustin Arboleda.



"Eso queda en manos de la Comisión de Disciplina, los errores son de humanos y enmendarlos es de sabios".