Comisión de Disciplina reducirá el castigo de cuatro partidos a Yustin Arboleda

Con un acuerdo conciliatorio finalizó la audiencia de careo entre el futbolista de Marathón, Yustin Arboleda y el árbitro asistente, Jack Rodríguez, quienes se presentaron ante la Comisión de Disciplina para expresar sus versiones sobre el incidente ocurrido al final del juego entre los verdolagas y Motagua, en el que el atacante colombiano fue expulsado.

El presidente de la Comisión de Disciplina, abogado Lutfi Zablah, se refirió a las resoluciones que tuvo la reunión sostenida con ambas partes y expresó su satisfacción por los buenos términos en los que concluyó la junta.

"Fue una audiencia muy positiva, ambas partes mostraron su buena disposición para llegar a un acuerdo conciliatorio en beneficio del fútbol. Se pidieron disculpas y se aclararon ciertas cosas. Por ejemplo, el árbitro Jack Rodríguez aclaró que Yustin Arboleda jamás intentó agredirlo, que la reacción de él fue para consultarle al árbitro el porqué de la expulsión. En ningún momento se sintió amenazado por Yustin Arboleda."

Aunque el arreglo de los afectados fue cordial y todo se aclaró, el profesional del derecho reveló que aún no han tomado las determinaciones en cuanto a las sanciones. Zablah también contó que Yustin Arboleda solicitó una disminución a su castigo.



"Nos vamos a reunir mañana porque hoy termina la jornada que está en curso, así que tenemos que revisar las actas y tomar decisiones. Vamos a tomar la decisión también con este caso, Yustin nos pidió una reconsideración a su castigo y también lo vamos a analizar."

¿Fue premeditada la decisión de suspender por cuatro partidos a Yustin Arboleda?, se le consultó.



"Nosotros tenemos que guiarnos por las actas arbitrales y contenía los supuestos insultos que Yustin había expresado en su momento."

Además manifestó que la apelación hecha por el jugador de Marathón será estudiada para tomar una resolución.



"Esa será una decisión colegiada de la Comisión, se va a analizar y en su momento vamos a decidir lo mejor."

Jack Rodríguez aclara situación con la Comisión de Disciplina: "Ya está todo arreglado"

Pese a que Arboleda llevó al defensor panameño Azmahar Ariano y al médico de Marathón para que le sirvieran como testigos, la Comisión optó por no atenderlos.



"No se les escuchó porque Yustin tomó a bien retirar la denuncia y ya no valía la pena tomar los testigos, y fue aceptado por Jack Rodríguez. Al final se estrecharon las manos y se pidieron disculpas."

Ante las interrogantes sobre la posibilidad de disminución de la sanción para el artillero sudamericano, quien ya cumplió su primer juego fuera de las canchas, el jurista afirmó que lo decidirán en conjunto y será lo mejor para el fútbol.



"No quiero expresarlo porque no es una decisión mía, es de la Comisión. Quiero dejar bien claro que las decisiones que hemos tomado y lo que se privó en la reunión de hoy es en beneficio del fútbol."

Sin embargo, Lutfi Zablah adelantó que sí se hará un estudio minucioso al caso y que seguramente habrá una reducción al castigo.



"Hay buena disposición para reconsiderarlo, vamos a analizarlo y yo les diría que sí habrá una reducción de la sanción pero no puedo decir algún porcentaje."