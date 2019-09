Dani Alves revela que el Barcelona le ofreció volver, pero rechazó la oferta

Desde que anunció su salida de PSG, Dani Alves nunca se cansó de ofrecer sus servicios a los grandes clubes de Europa.

Uno de los grandes deseos del brasileño era regresar al FC Barcelona, incluso él lo reveló públicamente. Al final, con 36 años de edad, nadie pensó que sería posible.

Dani Alves hizo una espectacular Copa América, donde fue capitán y logró ser campeón con la Canarinha. Luego de eso se confirmó su fichaje por el Sao Paulo del fútbol brasileño.

Ahora, Alves ha confesado en declaraciones a Players’ Tribune, que el Barcelona si le ofreció regresar. Es más, también salió al paso la Juventus, pero rechazó a ambos equipos.

“Tuve la oportunidad de volver a la Juventus. También tuve la oportunidad de volver al Barça, pero sólo el Sao Paulo,el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022. La mayoría de los clubes no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad. Lo que quería, el punto clave para mí, era tener la estabilidad para luchar por el Mundial 2022. Ese fue el punto de partida para mi próximo desafío. Y lo he dicho desde que comencé mi carrera: soy libre. Yo decido cuando empiezo. Yo decido cuando termino”, dijo.

Queda claro que Alves lo que quería era un contrato de larga duración, pues quiere llegar al Mundial de Qatar. Con el Sao Paulo sí firmó por tres temporadas.

Alves dice que durante la Copa América le pidió a su representante no comentarle nada sobre ofertas.

"No quiero saber nada sobre transferencias. Soy un agente libre, pero no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque necesitaba desempeñarme bien en la Copa América. Si me iba bien, se abrirían muchas puertas. La gente vería mi calidad, mi dedicación y mis logros. Después de eso, mi mentalidad era: quiero saber cuáles son mis posibilidades en este momento. Y hubo algunos. Pero, por ejemplo, ninguno de ellos me ofreció lo que quería, excepto el equipo de mis sueños”, concluyó.